Gallo cruzó a Laje tras sus críticas y lo tildó de "irresponsable"

Round 2: Luego de las duras críticas contra el municipio previo a las elecciones, el reconocido periodista Antonio Laje volvió a castigar a la gestión de Bettina Romero, manifestando su preocupación por el estado de la ciudad que recibirá el intendente electo Emiliano Durand. “Lamentablemente va a recibir una Salta completamente maltratada”, afirmó.

Al respecto de estos dichos la jefa de Gabinete de la Municipalidad, Agustina Gallo, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde lamentó los dichos del conductor afirmando que tiene un desconocimiento sobre la situación de la ciudad, de las obras que se realizan como también que estos ataques perjudican a los trabajadores del turismo.

“Primero quiero llevar tranquilidad a los salteños, recorremos la ciudad todos los día, el señor Laje hace rato que no viene y no puede recorrer el centro donde estamos haciendo obras que van a dejar la ciudad más linda”, enumerando las intervenciones en plaza 9 de Julio, las peatonales, etc.

A esto sumó el trabajo que se hace con el turismo el cual “es enorme”, con una promoción permanente en ferias internacionales y en otras provincias captando el arribo de visitantes. “Esto por supuesto está arreglado para que el señor tenga semejante atribución, barbaridad, con tanta irresponsabilidad”, le recriminó.

“Hay periodistas que sería bueno que se informen, que no hagan campaña por sus medios, me pareció bastante pobre”

Dicho esto también lo contrarió en cuanto las reuniones que mantienen con Durand para la transición de gobierno municipal, como así que los dichos de Laje perjudican al sector turístico como las fuentes laborales que dependen del rubro.

“Estamos prontos a un fin de semana largo, ya estamos promocionando julio y esto es realmente grave, no le hace daño a los que estamos en el gobierno, me parece una irresponsabilidad y una cosa espantosa” que el conductor haga estas declaraciones, concluyó.

“Hay alguien detrás de esto, no sé quién es”