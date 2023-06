¡Tené cuidado! Crecen las extorsiones y estafas a través de aplicaciones de citas

Si bien la más conocida es Tinder, también se encuentran Happn, Bumble, Badoo entre otras. Muchas personas ingresan a las aplicaciones de citas buscando encontrar una pareja, sin embargo, algunos sólo buscan robar.

InformateSalta dialogó con la fiscal especializada en el Ciberdelito, Sofía Cornejo, quien brindó algunos detalles sobre esta modalidad de estafas y cómo evitar caer en las extorciones.

“Con Tinder no tuvimos denuncias de usuarios de la aplicación pero si tuvimos denuncias con esa modalidad, que son contactados por aplicaciones de citas donde después la supuesta mujer con la que se contactaron terminaba extorsionándolo por alguna foto o mensajes”, indicó.

Según analizan expertos, por lo general la estafa comienza como un genuino interés, pero cuando está por concretarse la primera cita comienzan las excusas. Otra de las características de dichos fraudes es cuando los estafadores mantienen una estrategia romántica y se aprovechan para empezar a pedir dinero: puede ser para un boleto de avión para conocerse o alguna urgencia.

“El alerta que hay que tener siempre es tener cuidado con lo que uno publica, con las fotos que uno manda, con los videos que se comparten con una persona que no conocés. Después viene la extorsión por “si no me transferías cierta cantidad de plata yo voy a publicar las fotos”, señaló.

Sierra explicó que todas las redes sociales ofrecen modos para compartir fotos entre personas mayores de una manera segura, “por ejemplo en Instagram está el modo efímero, en whatsapp podes mandar fotos que se ven una sola vez y no permite que hagas impresión de pantalla”.