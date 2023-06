¡Cuidado! Estafan por Market Place usando la imagen de un corralón salteño

La dueña de un local del rubro construcción denunció que a través de una cuenta de Facebook utilizan imágenes de su corralón para cometer estafas. Se trataría de ciberdelincuentes radicados en otras provincias.

Según manifestó la mujer, a través de una aplicación de venta Market Place, ofrecen distintos productos de construcción a precios irrisorios o fuera de la realidad, "lo que hace que personas incautas se comuniquen con estos estafadores quienes los convencen para que hagan un adelanto del pedido de materiales a través de transferencias bancarias o por medios digitales”.

La propietaria aseguró que “nuestro negocio no tiene nada que ver con esas personas y no podemos reconocer ninguna transacción porque directamente no trabajamos con ninguna aplicación".

En el 2022, el mismo corralón realizó una denuncia penal por este mismo ardid de usar el nombre de su negocio, la dirección del mismo e imágenes del local comercial para publicitar ofertas con precios que son de locos.

“Muchas personas acuden a nuestro local y se encuentran con que el cemento por ejemplo no vale $800 pesos o la barra de hierro del 12 no cuesta $1.500 pesos y nos muestran la captura de las ofertas que realizan estas personas desde algún lugar de la República, donde reciben las transferencias de dinero que algunas personas les envían para supuestamente señar el material”, indicó

La comerciante contó que a su local llegó un hombre con un ticket por $44.000 pesos a retirar el material que había señado a través de una transferencia hacía unos minutos y a pagar el saldo, “cuando nosotros no hicimos ninguna venta on line porque directamente no trabajamos por las redes sociales", dijo a El Tribuno.

Los números que utilizan los embaucadores van cambiando día a día, algunos son de Mendoza otros de José C. Paz, Buenos Aires. La mujer lamentó que deben “poner la cara por algo que no podemos solucionar y es por eso que lo hacemos público. Corralón El Trébol de Ciudad del Milagro no utiliza las redes sociales para vender ni ofertar sus productos. Somos una pequeña empresa familiar, no tenemos empleadas ni empleados que manejen redes sociales ni menos que cobren dinero alguno”.