Nanni respaldó a Bullrich y anticipó que las PASO serán "la elección más importante de todas"

Tras el cierre del plazo para la presentación de precandidaturas rumbo a las PASO nacionales, en Salta habrá internas en Juntos por el Cambio, donde una de las listas estará encabezada por Miguel Nanni, otra por Inés Liendo, una tercera tendrá al frente a Bernardo Solá y una cuarta suma a la contienda a Oscar “Pino” Rocha Alfaro.

Al respecto de su postulación el ya legislador nacional Miguel Nanni visitó los estudios de CNN Salta -94.7 MHZ- donde compartió su mirada respecto a lo que definió como “la hora cero” de la conformación de un nuevo país, rescatando primeramente las precandidaturas nacionales de JXC.

“Se abre la recta final de la campaña presidencia que llevará a un nuevo presidente y un nuevo país, lo que pase en agosto será decisivo”, dijo primeramente antes de destacar la figura de Patricia Bullrich, considerando que “es la mejor referente que tiene Juntos, hizo mucho ante el narcotráfico en Salta, en el norte, es una persona de convicciones firmes, es honesta”.

No obstante recalcó que “es la primera vez que esta colisión tiene dos candidatos muy fuertes y eso me encanta”, en referencia a Horacio Rodríguez Larreta, sin dejar de lado “la presencia del radicalismo, que está integrando las dos fórmulas presidenciales, con Luis Petri y Gerardo Morales, me parece una novedad que tengamos dos fórmulas”, espetó.

Ya sobre el cierre de listas en Salta, dijo que se buscó “darle un tinte territorial especial”, además de sangre joven en la oferta electoral, donde se resolvió ampliar el espectro de partidos que tal vez no participaron a la par en la instancia provincial, pero ahora se buscó “una apertura” sin renunciar a las pertenencias políticas.

Por último y mirando al reencuentro con el cuarto oscuro el 13 de agosto próximo, Nanni definió a las PASO como “la elección más importante de todas, define los futuros 4 años de la Argentina, es una bisagra, estas PASO van a construir un liderazgo para enfrentar al kirchnerismo”, concluyó su visita.