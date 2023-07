“Es imposible dormir”, el reclamo por el volumen de la música de los boliches de la Balcarce

Vecinos de la zona del Corredor Balcarce están cansados de reclamar y no recibir respuestas por parte de la Municipalidad por los pubs que se convierten en boliche y que hacen que sus noches sean una pesadilla.

En diálogo con InformateSalta, Silvia recordó que por normativa no está permitido que funcionen como boliches, sin embargo, hacen caso omiso a la misma. “El turista que viene, viene a las peñas y después enseguida se retiran porque después, a las 1 de la mañana es un ambiente muy diferente. El volumen de la música que ponen, son todos boliches de gente que viene de todos lados y no es bueno, es feo ambiente. No se puede dormir”, dijo.

La mujer indicó que pese haber realizado una denuncia en el organismo y tener un legajo al respecto, no recibe ninguna solución. “Yo he llamado al 147 un montón de veces y hacen que baje el volumen de los boliches, pero aparte a esos boliches los encubren que son pub y después pasan al fondo y ahí es donde se arman, y cierran, entonces todo el ruido está para molestar a los vecinos. Yo sé que hay una resolución que dice que no puede haber boliches y no le dan bolilla”, expresó.

A su vez, Cristina aseguró que desde que inició la Balcarce, el reclamo de los vecinos es constante y los ruidos molestos se escuchan de lunes a lunes. “Es imposible dormir. Jamás se dio una solución. Y hoy por hoy tengo la peña Aruma que da al contrafrente de mi casa, que escucho el show de lunes a lunes, no hay un día de descanso. Tenes que poner la tele un poco más fuerte para poder escuchar, hasta que te dormís”, manifestó.

Además, Gustavo, un hombre de 77 años que vive con una pared de diferente entre dos boliches, mostró como colocó elementos que pretenden aislar un poco el ruido, sin resultado alguno, debido a que los boliches no se encargan de blindar sus paredes.

“Vivir es un decir, acá yo que trabajo, me levanto todos los días a las 7 de la mañana y trabajo todo el día y resulta que los boliches empiezan a las 11:30 de la noche hasta las 5 de la mañana. El ruido es tan impresionante que hacen temblar las paredes, tiembla el piso. No se puede descansar, no hay forma. He tratado de reducir el ruido como sea, pero los bajos no se puede, no hay forma”, aseveró.

El vecino recordó que una vez años atrás inspectores municipales acordaron pasar por su casa a medir los decibles, los cuales daban por debajo de lo permitido, pero una vez que se retiraron, la música comenzó a escucharse a muy alto volumen, como de costumbre.

“Evidentemente arreglan con la Municipalidad cuando se hacen controles, le pasaron el aviso que venían los inspectores. Ahora yo he llamado prácticamente todas las noches al 911, me dicen que ya vienen y sigue la bulla. No es lógico que familias enteras se hayan tenido que ir. Yo tengo mi propiedad hace 35 años acá, es mía y no la voy a abandonar a los 77 años, no tengo a donde ir. No estoy en contra de los boliches, negocios son negocios, cada uno hace negocios como quiere, pero que no molesten a los vecinos”, afirmó.