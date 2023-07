El raid desenfrenado de los dogos que mataron a una chica de 15 años en Córdoba: ya tenían denuncias

En el patio de la casa de Maximiliano Tafuro aún esta tirada la faca que utilizó para defenderse del ataque de dos dogos que se metieron en su propiedad el domingo al mediodía en un raid desenfrenado en el que mataron a una chica de 15 años. Esta mañana, entre el patio húmedo por la llovizna, el hierro doblado por el cuerpo duro de los dogos se muestra entre los cuscos de la casa que se transformaron en héroes este domingo.

Minutos antes, los dos dogos que son propiedad de un vecino le habían provocado heridas mortales a Trinidad, una adolescente que había salido de su casa, a unas seis cuadras del lugar, a pasear a sus dos perritos.

En Bucarest al 4800 del barrio Estación Flores en la capital de Córdoba, los dogos se escaparon de la casa de sus dueños y atacaron directamente a la chica. Los vecinos que presenciaron el horrendo episodio intentaron defender a Trinidad y le tiraron piedras y trozos de ladrillos a los perros, pero fue imposible conseguir que la soltaran.

Maximiliano Tafuro, el vecino que mató a los dos dogos que atacaron y mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba. Los perros también lo atacaron a él y se defendió con cuchillos.



La chica fue trasladada al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa con heridas en la cabeza, en el cuello y en el rostro. Además, los dogos le habían perforado dos arterias y cuando llegó al hospital su cuadro era prácticamente irreversible. Trinidad murió horas más tarde y el hecho generó fuerte indignación en los familiares y vecinos que ya habían denunciado al dueño de los perros en varias oportunidades.

Noelia, tía de la adolescente, contó lo que sucedió. “Trini salió a pasear a mis perros como lo hace siempre. Después de una hora y media ella no volvió y los perros sí”, relató la mujer al programa Arriba Córdoba (El Doce) y contó que salió a buscarla por el barrio y los vecinos le contaron lo que había sucedido.

Noelia señaló que cuando llegó al Hospital los médicos le informaron que su sobrina había tenido dos paros cardiacos y mucha pérdida de sangre. “Los perros le mordieron dos arterias lo que hizo que perdiera mucha sangre. Tuvieron que reconstruirle la cabeza, la cara, una oreja”, indicó la tía de la adolescente.

Trinidad, la chica que murió tras ser atacada por dos dogos en Córdoba.

“Me da bronca porque estos perros ya tenían una denuncia porque atacaban a la gente. Tuvo que pasar esto y la que perdí yo porque nadie me la va a devolver a Trini”, se quejó la mujer entre lágrimas.

En el ataque, dos hombres que intentaron salvar a la joven sufrieron heridas que demandaron atención médica.

Contra todos

Enfurecidos tras morder hasta dejar en gravísimo estado a Trinidad, los dos dogos corrieron a unos perros que estaban ladrándoles en la esquina y uno de ellos se metió a una vivienda cercana.

Maximiliano escuchó los ladridos y salió a ver qué estaba sucediendo cuando se topó con el dogo que tenía sangre en sus fauces y buscó atacarlo.

El hombre se defendió con una faca que literalmente se dobló en una de las estocadas y luego con otro cuchillo logró darle muerte.

Los dos perros de Maximiliano Tafuro que ladraron al ver a los dogos y fueron clave para evitar que sigan con la cacería. En el piso, la faca con la hoja doblada.

Tafuro le contó a Clarín que en la galería de su casa suele estar su hijita de meses a quien dejan jugar allí porque no corre ningún peligro.

“El perro que llegó a mi casa se metió hasta el living y le tuve que dar unas 12 puñaladas para sacarlo de ahí”, relató mientras mostraba los lugares del patio y el interior de la casa en los que combatió contra uno de los canes.

Maximiliano dijo que fue uno de sus perros el que lo alertó con sus ladridos y porque fue atacado por el dogo.

Reclamo de Justicia de los vecinos del Barrio Estación Flores. Foto Ramiro Pereyra

“Un cuchillo se me dobló y tuve que buscar otro en la casa”, remarcó. En el interior de la vivienda siguió la batalla contra el perro hasta que lo mató.

El hombre relató que en ese momento ingresó un vecino y le advirtió lo que había pasado en la esquina.

Imputación

Este lunes se conoció que el dueño de los perros fue imputado del delito de homicidio culposo y lesiones culposas por la muerte de Trinidad y las heridas que sufrió un vecino que intentó socorrerla.

La casa donde vivían los dos dogos que mataron a una chica de 15 años en Córdoba. La Justicia imputó al dueño por homicidio culposo y lesiones.

Este lunes, los vecinos de la zona se reunieron en la esquina de Bucarest para reclamar que se tomen medidas contra los dueños de los perros.

“Lo único que puedo decir es que le pido mil perdones al a familia. No puedo decir nada porque no estuve. No puedo decir nada, en otro momento. No fue la intención de esta casa”, atinó a decir el dueño de los perros al ingresar a su casa en el mediodía de este lunes.

En Córdoba, la ordenanza 13.318 obliga a los tenedores de perros potencialmente peligrosos a inscribirlos en un registro.

Además, les impone una regulación estricta sobre la crianza, los espacios en los que deben permanecer y las medidas de seguridad que tienen que cumplirse con este tipo de animales.

Qué dicen los especialistas

Omar Robotti es médico veterinario (MP 1.309) especializado en Etología Clínica, el área de la ciencia que estudia el comportamiento animal. Robotti es titular de la cátedra de esa materia en la Universidad Católica de Córdoba.

Trinidad tenía 15 años. Murió este lunes tras sufrir un salvaje ataque de dos dogos en Córdoba.

El veterinario aseguró que en muchos casos la agresión forma parte de “un comportamiento normal pero inaceptable de los animales” mientras que en otras ocasiones forma parte de un “trastorno patológico”. En este último caso puede suceder que exista un estímulo o una situación problemática que el perro busca resolver a través de la agresión.

“También puede que haya una fase de amenaza al animal que le dé la posibilidad al otro animal de retraerse o continuar con el proceso. Luego hay una fase de apaciguamiento cuando el conflicto se resuelve, ya sea porque uno de los dos cede o porque uno de los dos muere”, remarcó el especialista.

El veterinario planteó que también existen casos patológicos en los que no hay explicación al ataque del animal, ya sea a otro miembro de su especie o a un ser humano.

Robotti indicó en todas las razas de perros existe este tipo de variable del comportamiento. “La potencialidad de la de la agresión varía con las razas de gran tamaño, pero esta conducta la puede tener desde el perrito que pesa 5 kilos al perro que pese 50 kilos”, dijo y apuntó: “Obviamente, el daño que provoque va a ser muchísimo mayor en el caso de los perros de gran tamaño”, expresó.

En cuanto a la crianza, el especialista destacó que es clave prevenir la conducta agresiva en la primera edad de los perros.

“Es fundamental hacer foco en el tema de los límites que uno le va poniendo al cachorro ya que eso es lo que hace que se críe con autocontrol de sus emociones, que aprenda a comunicarse en forma correcta tanto con las personas como con los perros”, explicó Robotti.

Y señaló que es excepcional que un animal pierda el control y ataque de un día para el otro. “Siempre hay advertencias y siempre hay antecedentes. Lo que pasa es que muchas veces la gente se confía y otras veces lo que hace, como con otras situaciones, es justificar al agresor”.

Concientizar

“Hay que hacer un trabajo de concientización no solamente de las personas, sino también con las entidades que nos nuclean a los veterinarios, adiestradores, criadores y también fundamentalmente al gobierno”, remarcó

Y dijo que en este caso que terminó con la vida de Trinidad ya habían existido denuncias sobre la conducta de los perros. “Entonces, si hubo alguna denuncia ante un estamento público, esto habla también de una inoperancia del sistema”, aseguró Robotti. /Clarín