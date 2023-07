Un auto chocado y "abandonado" causa problemas para circular en calle Deán Funes

Una complicación inusual en el tránsito es la que se está suscitando sobre calle Deán Funes al 300, a metros de la Comisaría 1° de la Policía de Salta donde desde hace unos días, un vehículo siniestrado está generando complicaciones tanto para circular como para aquellos colectivos que pasan por esa arteria, sin novedades respecto a cuándo se lo retirará.

Según la información que compartió FM Profesional, este hecho se da a unos pasos de llegar a la esquina con calle Güemes. Allí se puede apreciar a este rodado el cual habría participado de un siniestro vial recientemente, denotando daños tanto en el frente como en el área de la rueda derecha delantera.

La cuestión es que este vehículo fue llevado hasta la Comisaría pero, al no quedar espacio disponible sobre calle Güemes para ser depositado, quedó en calle Deán Funes, en la vereda donde no se puede detener, no se puede estacionar y a metros de una parada de colectivos.

Por tanto las complicaciones están a la orden del día. Según el medio citado, los vecinos afirman que los peores momentos en la circulación vehicular se da en las llamadas “hora pico” donde colapsa el paso y se genera un “cuello de botella” para pasar.

Las bicis también tienen dificultades para esquivarlo, mientras que las unidades del transporte urbano de pasajeros necesitan igualmente maniobrar para evitarlo. En esa vereda están las paradas de recorridos como el 5, el 4 y el 1. En cuanto a su retiro, parecería que depende de papeleo de rigor para que se autorice su alejamiento del lugar, permaneciendo allí desde el domingo, según algunas voces.