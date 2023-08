Mateo Saravia busca la gerencia del Oñativia con la idea de un ambiente armónico

El próximo 10 de agosto, el personal del Hospital Oñativia acudirá a las urnas para elegir al próximo gerente del establecimiento. En este contexto el doctor Mateo Saravia busca un cambio en la institución.

El interés en acceder a la gerencia es por que es un hospital "al que me debo porque me he formado ahí, y tengo un compromiso social. Hay un grupo que me ha convocado y está entusiasmada con mi candidatura".

"Hay que comenzar un cambio con nuevas ideas", sostuvo Saravia que luego agregó: "La idea es que a institución sea una entidad social y cívica que genere su propia autonomía".

"La idea es promover y propiciar un ambiente armónico en el que el empleado se sienta parte. Las elecciones son el 10 de agosto", sentenció el médico.