Una joven argentina murió en Kosovo al ser tirada desde un balcón por su novio

Facundo Urdangaray, el padre de la víctima, contó en declaraciones televisivas que su hija María Clara Urdangaray, de 27 años, fue asesinada por su pareja -un hombre oriundo de Suiza- cuando ambos se encontraban en Kosovo. Viajaron al país europeo, precisó Facundo, para asistir a la boda del hermano del presunto femicida.

“Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona. Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, él la arrojó del balcón. Ella [María Clara] murió en el hospital. Fue un femicidio. Su pareja, de 31 años, quedó detenida”, detalló en diálogo con TN.

Consultado sobre las circunstancias bajo las que su hija conoció a quien era su pareja hasta el miércoles, señaló: “María Clara viajó a España el 1 de noviembre. Vivió dos o tres meses en Barcelona y ahí conoció a quien era su pareja. Luego se mudaron a Suiza. Pasaron un total de cuatro meses juntos. El pasado fin de semana se trasladaron a Kosovo para asistir al evento que tenían pendiente y ocurrió esta tragedia”. “No lo esperábamos. Ella nos mandaba videos y se la veía feliz”, admitió.

También reveló cuándo fue la última vez que hablaron: “La mamá se comunicó con ella el pasado domingo. Yo le había mandado un mensaje y no me los respondió. Entre nosotros, era normal que ella no me contestara. Por eso no me llamó la atención. Y finalmente, nos enteramos de lo que había sucedido el miércoles a las 19″.

A finales del mes de noviembre, María Clara visitó la ciudad española de Madrid -compartió fotografías en el Estadio Santiago Bernabéu- y luego se trasladó a Grecia -donde hizo turismo por localizaciones tales como el Monumento de Agripa y el Partenón-. Ya por el mes de diciembre, decidió subirse nuevamente a un avión pero no específico, por lo menos en las imágenes subidas a Facebook, hacia dónde se dirigía.

La última publicación de la joven de 27 años data del 30 de enero. En ella, comparte la siguiente frase: “La lealtad es rara. Si lo encuentras, guárdala”.