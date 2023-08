Costos, zonas y comodidad: El problema que se volvió alquilar

Durante estos días son noticia los inquilinos que están haciendo cálculos, revisando sus cuentas y sumando billetes para poder seguir abonando la renta de sus inmuebles, con las subas impagables que está registrando el rubro, con una ley que no ayuda y con un escenario incierto de poca disponibilidad, sin mencionar los precios exorbitantes.

A las distintas noticias que dan cuenta del tema se suman los testimonios, las realidades, las voces de la gente que enfrenta los aumentos, que tienen presente en su quehacer diario el costo de poder rentar un espacio para vivir, como sus apreciaciones de esta realidad que promete seguir marcando cancha.

Esas voces son las que salió a buscar InformateSalta, con nuestro móvil conversando con distintos salteños para saber si alquilan o tienen un lugar en alquiler, cómo andan los precios y sus apreciaciones sobre la realidad del mercado inmobiliario. ¿Les es caro vivir?

“Alquilo un departamento en el centro, en Pueyrredón y Necochea”, indicaba uno de los salteños quien agregó que abona $78.000 mensuales “sin contar las expensas; me parece bastante caro, la zona es linda, es a 3 cuadras del shopping pero es caro”, sinceraba sus apreciaciones.

Otro salteño comentó a nuestro medio que su novia estuvo alquilando hasta hace poco tiempo, pagando $50.000 por mes en la zona de barrio Mosconi. “La comodidad no era tal, vivían dos personas y era bastante chico el lugar, no vivían tan cómodos”, sumó como nueva arista a la realidad de esta temática. A esto agregó lo complejo de los alquileres, con “la Ley que no ayuda a que esto salga a flote, tengo amigos que alquilan y están dependiendo de lo que decida el dueño”.

Por su parte una joven decía que su mamá tiene un departamento en alquiler en zona sur, por la ampliación del barrio Intersindical cuyo precio lo mantiene desde hace 2 años a $45.000. “No lo está alquilando al precio que debería hoy, debería ser cerca de los $100.000, lo tendía que subir”, analizó sobre cómo la crisis económica demanda una actualización del valor.