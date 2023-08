¡Inflación sin techo! En medio año el precio del pan ya aumentó $300 en Salta

Siguen siendo noticia los constantes aumentos e incrementos en los precios de productos, insumos y servicios, en medio de una fuerte crisis económica que se hace presente con la inflación y la remarcación de los valores en todo el país, sin ser ajena Salta a este escenario incierto.

En medio de esas subas, una de las más recientes y las que más se palpan en el bolsillo de la gente es la del pan, cuyo aumento fue informado por la Cámara de Panaderos de Salta que señaló mediante un comunicado la vigencia de los nuevos valores desde este 21 de agosto.

Según expresa el texto, la decisión se tomó como consecuencia de los incesantes incrementos en el costo de los insumos y la crítica situación de inestabilidad económica que viene atravesando el país y que lamentablemente se profundizó en los últimos días. Así y con la sugerencia desde la entidad, el precio del pan francés pasó a costar entre $700 y $750, significando un incremento entre un 20 % y 25% para las “especialidades”.

En ese sentido, ¿cuánto subió el pan en lo que va del año? Vale recordar que el primer incremento se registró por febrero, cuando la entidad mencionada disponía la primera actualización de valores. Así, el precio del kilo subía a $450, duplicando en un año (en comparación febrero 2022 con febrero del 2023) su valor.

Con este dato se puede hacer el cálculo que, desde inicio de este año hasta mitad de agosto, el kilo del pan ya aumentó $300 en 6 meses. "No hay forma de que (el pan) no suba, después de una devaluación todo sube; hemos dejado a criterio de cada colega la suba por estos días ya que no había precios", reflexionaba día atrás el presidente de la Cámara, Daniel Romano, a InformateSalta.