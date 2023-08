Advierten que si no se modifica la Ley de Alquileres, se dejará de invertir en viviendas

La Ley de Alquileres no hizo otra cosa más que traer dolores de cabeza, más aún teniendo en cuenta la grave crisis económica que atraviesa Argentina. Es por ello que desde la Cámara de Diputados de la Nación se convocó a una sesión especial que busca reformar o derogar la norma.

En este sentido, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, consideró que, si continúa vigente, la gente dejará de invertir.

“Si no se modifica urgentemente la ley de alquileres el mercado seguirá sin venta de vivienda o de fideicomisos. Va a generar un gran desempleo en el corto y mediano plazo, porque ya no se venden departamentos grandes en fideicomiso, ya es prácticamente imposible venderlos, no hay consumidores. Solamente se compra para el esquema turismo, para el alquiler temporal”, dijo a Radio Salta.

Asimismo, agregó que “antes la gente realizaba una inversión pensando en la futura jubilación, ahora ya no lo hace. El que vende, vende solamente por necesidad y el que compra, solamente compra por oportunidad”.