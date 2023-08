El INADI repudió los dichos de Lanata sobre los votantes de La Puna: “Debería pedir disculpas”

El delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Gustavo Farquharson, se refirió a las declaraciones del periodista Jorge Lanata mostrando sorpresa ante el triunfo del ahora candidato presidencial, Javier Milei, obteniendo un gran respaldo en el Departamento Los Andes en la Puna salteña. Fue en el marco del típico pase radial con el periodista Eduardo Feinmann.

“Lamentable y demuestra una ignorancia y una concepción centralista”, manifestó a FM Aries, indicando que este tipo de pensamiento no hace más que alimentar representaciones sociales que hacen ver a la sociedad norteña como si viviera en la época de las cavernas.

“Decir que acá la sociedad salteña no discute o no entiende de política es lamentable, y más en el tono en que lo dice tratando de mostrarse chistoso, cuando en realidad de chistoso no tiene nada”, expresó.

Asimismo, Gustavo Farquharson opinó que el periodista debería reconocer su error y pedir las disculpas públicamente del caso, advirtiendo que “es muy agraviante sobre todo para la cultura de San Antonio de los Cobres”.

“Es cuando se subestiman los discursos que generan estigmas, sobre ciertos sectores y este es uno de ellos, claramente discriminatorio”, observó.

“Son los discursos que desde el INADI queremos erradicar, creemos que la comunicación debe estar en el marco de los Derechos Humanos y esto claramente no cumple ninguna de las leyes vigentes de nuestro país”, afirmó.

Por último, reflexionó el titular del INADI en Salta sobre la comunicación y los discursos discriminatorios: “Pareciera que la comunicación pudiera funcionar al margen de los avances sociales, los procesos y los cambios, y todo lo contrario, la comunicación tiene que ser inclusiva y respetuosa”.