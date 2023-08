Un Boca alternativo visita a Sarmiento buscando su segundo triunfo en la Copa de la Liga

Boca enfrentará a Sarmiento de Junín este domingo por la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga 2023. Pensando en el duelo ante Racing por Copa Libertadores, el "Xeneize" irá con un equipo ciento por ciento suplente al noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Eva Perón, y tendrá el arbitraje de Silvio Trucco, Mauro Vigliano estará a cargo del VAR, y contará con la transmisión en directo de la seña deportiva ESPN Premium.

Luego del empate del miércoles ante Racing por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Jorge Almirón sabe de qué se juega el todo por el todo para acceder a semifinales el próximo miércoles y, por ello, irá con un equipo alternativo a Junín.

Con respecto al 0-0 ante la "Academia" en el estadio La Bombonera, el ex director técnico de Lanús suplantará al once que arrancó dicho encuentro ante los de Avellaneda. Entre los que estarán presentes ante el "Kiwi", destaca la vuelta de Diego González que no es titular desde el 23 de abril de 2022 en unavictoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Además, la aparición de Juan Ramírez es otra de las sorpresas ya que el cuerpo técnico le había comunicado que no sería tenido en cuenta para lo que viene. Exequiel Zeballos también estará desde el arranque y es, del once que jugará ante Sarmiento, el que más posibilidades tiene de estar en el once inicial "xeneize" ante Racing en el estadio Juan Domingo Perón el próximo miércoles reemplazando a Valentín Barco.

Por su parte, los de Pablo Lavallén vienen de ganarle por 2-0 a Tigre en condición de local. Por ello, el ex director técnico de Colón de Santa Fe planea repetir el once que venció al "Matador" hace una semana.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa de la Liga - Zona 2.

Fecha 2.

Sarmiento de Junín - Boca Juniors.

Estadio: Eva Perón, Junín, Buenos Aires.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Mauro Vigliano.

Hora: 17 TV: ESPN Premium.

Sarmiento de Junín: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel García, Diego Calcaterra, Sergio Quiroga; Guido Mainero, Lisandro López y Alan Marinelli. DT: Pablo Lavallén.

Boca Juniors: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia, Marcelo Saracchi; Diego González, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón. (NA)