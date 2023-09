¡Peligro total! Imprudentes convirtieron avenida Belgrano en una pista de "picadas"

Imprudentes. Irracionales. Negligentes. Son algunos de los términos más tranquilos que ser pueden pensar cuando se ven las imágenes captadas este fin de semana en pleno centro de la ciudad de Salta, donde unos “picaros” convirtieron la avenida Belgrano en una pista de picadas, poniendo en peligro no solo a ellos sino también a la gente que estaba en la zona.

¿Qué pasó? Las imágenes que llegaron a InformateSalta muestran la gravedad de lo ocurrido en las últimas horas en pleno corazón de la ciudad donde un grupo de entre 8 y 10 motociclistas al menos, sin ningún cuidado y con toda osadía, hacen “piruetas” con sus motocicletas mientras circulan a gran velocidad.

En los videos que compartió nuestro medio y que estos irracionales subieron en sus redes sociales, se los puede ver conduciendo por avenida Belgrano con rapidez, entre calle Balcarce y la primera cuadra del paseo Güemes.

No tienen cascos. No tienen luces. No cuentan con ningún elemento de seguridad. La única preocupación de estos imprudentes es hacer las mejores piruetas posibles, mantenerse sostenido en la rueda trasera el mayor tiempo que puedan, incluso juegan con el manubrio en el aire dándole vueltas, como si lo que estuvieran haciendo es divertido.

La irracionalidad de estos sujetos se puede apreciar, por ejemplo, es que en una de las motocicletas viajan dos personas, ninguna con el casco, aunque sea en el brazo. Tampoco les preocupa que hay otras personas circulando, como al llegar al cruce de paseo Güemes y calle Pueyrredón, donde un auto gira y una moto casi “lo roza” por la velocidad en que circulaba.

Estas imágenes no solo dan cuenta de una problemática que se está haciendo cada vez más graves, con episodios más constantes de este tipo, sino también de la falta de accionar del personal de Tránsito, de Movilidad Ciudadana, de aquellos interventores que deben evitar que estos hechos peligrosos pero, evidentemente, están fallando si los fines de semana las calles se transforman en pistas de carreras y los lunes se lamentan heridos como víctimas en siniestros causados por estos bárbaros.