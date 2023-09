"No hay transición municipal, no sabemos qué ciudad nos vamos a encontrar”, apuntó David

El ex legislador nacional por Salta, Javier David, estuvo hablando respecto a la transición entre la gestión saliente y entrante en la Municipalidad capitalina, aseverando que desde hace tiempo ya no se ve una administración por parte de las actuales autoridades, como también que hay preocupación respecto al municipio que se puedan encontrar.

Así lo dijo en una entrevista que mantuvo por FM Aries, recordando que está asesorando al intendente electo, Emiliano Durand, analizando la realidad del municipio el cual “tiene problemas graves, claramente no se ve una gestión desde hace tiempo, el resultado (de las elecciones provinciales) marca una visión negativa de esta gestión”.

Dicho esto sentención que “transición no hay, la intendencia decidió que comience en noviembre y mientras harán lo que creen que deban hacer y eso es un problema”. Esto lo consideró un problema pues a la falta de compromiso para un traspaso de mando ordenado, en el medio “vimos el desastre de la plaza 9 de Julio en el Milagro, obras que no se terminan, paradores sin hacer” entre otros casos.

“Esto nos tiene preocupados, no sabemos con qué nos podemos encontrar”

Lamentando que no hay una voluntad de presentar, al menos, un esquema de traspaso de información, David también señaló que incluso siguen adelante con cuestiones que la gestión entrante ya pidió no continuar, como ser “las fotomultas, las quieren meter a como dé lugar, Emiliano dijo que no está de acuerdo”.

Si bien rescató que algunos funcionarios municipales intentaron dar alguna información, “siempre chocamos con lo mismo”, mientras que otras realidades las obtienen de los empleados municipales. “Es una situación compleja; además de gestionar al futuro, Emiliano va a tener que solucionar un millón de problemas que le dejan”, señaló David.

“Se arma un bache gigantesco; no te pido que lo repavimentés de por vida pero márcalo por lo menos, que la gente no se lo siga comiendo… ¡ni eso logra la municipalidad!”