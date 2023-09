Abuelo en silla de ruedas y encadenado, exige al PAMI atención: "No hay justicia"

Los reclamos hacia el PAMI son permanentes en Salta, muchas historias a lo largo y ancho de nuestra provincia. Casos que nos conmueven y muchas veces se han llegado a solucionar por intervención de los medios y el corazón solidario de la gente.

Hoy nos toca, nuevamente, visibilizar el caso de un abuelito que aportó toda su vida y que estando con internación domiciliaria solo busca pasar lo mejor posible los dolores que sufre y solo vio la posibilidad de reclamar encadenándose en su silla de rueda en la Plaza 9 de Julio.

"El PAMI no está dando los servicios que corresponden, estoy con internación domiciliaria y estoy con mucho dolor. Piden que se me de el médico del dolor por indicación del médico de cabecera. He ido a la justicia hice un amparo, ahora denuncié por Abandono de persona, me tuvieron que operar en el San Bernardo".

Lamenta que a pesar de años de trabajo y aporte hoy se encuentre en esta situación humillante para pedir por lo que le corresponde "Me voy a quedar encadenado acá, soy incapacitado y estoy con internación domiciliaria. Tengo médico, enfermero y fisio y no aguanto los dolores, que están esperando".

Rogando el hombre encadenado en la Plaza 9 de Julio dijo ¡Por favor pido que se me de el servicio para que se me puedan quitar los dolores por Dios! Fui chofer, trabajé toda mi vida, siempre aporté. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias, no hay Justicia" concluyó por Astec.

El PAMI en Buenos Aires

Desde la plaza una turista, jubilada, oriunda de Buenos Aires aseguró que PAMI les da todo e incluso la posibilidad de estar hoy de paseo en Salta. "Me da mucha pena. Me parece muy injusto, somos de la provincia de Buenos Aires, estamos paseando unos días acá, somos jubilados también, mi esposo gana la mínima yo un poquito más pero tenemos la felicidad de venir acá porque nos dieron el Pre-Viaje, Pami a nosotros nos da todo totalmente gratis, anteojos, medicamentos de por vida".

La mujer preocupada opinó sobre la situación del abuelo salteño. "A mí me parecería que la situación es acá en Salta, estuve hablando con una jubilada de Neuquén y le dan todo en PAMI, esta situación la tiene que resolver la provincia de Salta, porque la provincia de Buenos Aires esta muy bien el PAMI, hay un hospital privado que atiende a todos los jubilados gratis".