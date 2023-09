Ex empleados de Garbarino reclaman que aún les adeudan sueldos e indemnización

Han pasado ya 3 años desde el cierre de las sucursales de la cadena de electrodomésticos "Garbarino", situación que tuvo su impacto y aflicción en Salta respecto al futuro de sus trabajadores. Luego de todo este tiempo, su caso vuelve a sonar debido a que siguen sin cobrar sueldos adeudados ni indemnizaciones, demora que los ha llevado al hartazgo y a la manifestación.

Durante la mañana de este lunes, los extrabajadores de la firma se reunieron en la plazoleta IV Siglos para hacer escuchar su descontento, como parte de una movilización que tuvo su réplica en todo el país, pidiendo a los dueños de la empresa que asuman la quiebra de la empresa y así poder percibir algo del dinero que les están adeudando.

Mario Oropeza es vocero de estos trabajadores quien, en conversación con FM Pacífico, dio más detalles de su situación recordando primeramente que fue por 2015 cuando la empresa comenzó su declive por "off shores" y fuga de capitales. "La empresa, de a poco, la fueron vaciando y en 2019, 2020, ya no teníamos stock ni mercadería para vender".

Posteriormente trabajaban con stock del proveedor, cobrando comisiones por las ventas a caja cerrada. Cuando la situación entró en su momento de mayor aflicción, indicó que directivos se hicieron presentes con una nómica de todos los empleados y un arreglo aproximado de cuánto iban a pagar a cada uno. "Nada de lo que por ley correspondía", espetó el vocero. "Algunos arreglaron, como una compañera a quien le rankearon el sueldo en 5 cuotas, le dieron una y no recibió más", ejemplificó.

Ante el paso del tiempo, Oropeza dijo que el cansancio y el hastío ya los superó, por eso vuelven a protestar por el pago del dinero adeudado, con conocimiento que no percibirán el total pero algo desean recibir. "En la movilización de Capital Federal van a presentar un pedido de quiebra de la empresa, para que los responsables responsan con los bienes activos que aún quedan de la firma; sabemos que no vamos a cobrar todo, cada empleado es consciente que no vamos a ver toda la plata pero algo queremos cobrar", se sinceró.

Por último el vocero dijo que, en un balance estimado, a cada empleado le están debiendo 9 meses de sueldos e indemnización. "Se estima que a cada empleado, entre $10 y $12 millones les están debiendo", contabilizó para concluir.

"Nos dejaron en banca rota, no podemos proyectar, yo deseo cobrar mi plata, le dimos nuestras vidas"