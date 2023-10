Santino y su mamá necesitan ayuda para poder continuar su tratamiento

Santino de 9 meses fue intervenido quirúrgicamente en agosto, en una operación compleja que duró tres horas. Actualmente está siendo asistido por profesionales del hospital Garrahan mediante tratamientos que le permitirán mejorar su calidad de vida.

El pequeño y su madre Celeste Condorí, oriundos de Rosario de la Frontera, atravesaron un gran camino para poder llegar a esta instancia, desde su traslado del interior provincial hacia el hospital Materno Infantil, donde le habían informado a Celeste que no había nada por hacer allí, considerándolo como un “caso perdido”.

Hoy con un botón gástrico y con sus próximas consultas médicas de cirujano, nutricionista y neurólogo, Santi, debe esperar hasta 2025 para volver a sus pagos ya que sería riesgoso para su salud cortar el tratamiento.

Según indicaron los médicos “tiene que seguir acá, porque allá (Rosario de la Frontera y Salta Capital), no hay el tipo de estimuladores que él requiere. La obra social buscó pero lamentablemente no hay, no se consiguió. Pero lo bueno es que acá lo están sacando adelante y su evolución ha sido sorprendente según han dicho los médicos”, dijo Celeste a El Tribuno.

“El objetivo del Garrahan es que Santino regrese ya comiendo y caminando por sí mismo” comentó la mujer, pero las dificultades se presentan al momento de movilizarse, vivir y costear los tratamientos en Buenos Aires.

Análisis, estudios que requiere el tratamiento, cremas, artículos de estimulación temprana, alimentos propios de una dieta especial son los gastos a afrontar por parte de la madre de Santino, pero también su estadía allá, solo contar con una comida al día y no poder trabajar para acompañar a su pequeño agravan el panorama.

Por ello, se llama a la solidaridad de los corazones para poder continuar ayudando a Santino y su mamá realizando un depósito, CBU del Banco Macro: 285010444 0095469698408.

“Les pido a todas las personas que me puedan colaborar, ya que necesito dinero para poder manejarme y poder comprar los remedios que necesita. También como creció y está más grande, tenía que comprarle algo de ropa, pero no tengo, no me alcanza. Lamentablemente no cuento con anda de dinero” concluyó Celeste.