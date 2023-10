El juicio por el intento de homicidio a Camila Spears, cada vez más cerca

En febrero de este año, Camila Spears, la querida y reconocida humorista salteña, sufrió un grave episodio de violencia en manos de quien era su pareja, que la dejó al borde la muerte. Luego de una larga internación, se recuperó favorablemente y ahora espera que se haga justicia.

“Ya va a haber un juicio, lo que se necesita es que la justicia haga lo que tenga que hacer. En noviembre tenemos el mes nacional del orgullo, de la diversidad, esto lo que está pasando en mi historia, yo estoy de vuelta con vida, se puede llegar a decir me mantuve en vida, porque hay muchas chicas trans que no han podido hacer lo que yo hice, porque han partido de este mundo y no ha habido la respuesta de la justicia como debe ser y hay muchos que todavía tienen en la cabeza que van a poder seguir haciendo esto con nosotras y no”, dijo a Todo Salta Noticias.

En este sentido, recordó que desde hace 12 años existe la Ley de Identidad de Género que protege a las personas LGBTQ+. “Hoy somos una realidad, ya no nos puede hacer daño, ya no nos pueden odiar, ya no nos pueden matar, porque alguien nos protege”, expresó.

En la ocasión, Julia Albarracín, coordinadora de Prevención y Abordaje de Violencia Institucional del Ministerio de Mujeres de Nación, contó que mantuvo una reunión con Camilia, su familia y abogado en la que se dio con la grata noticia de que ya un pedido de elevación firme para el juicio oral.

“Por supuesto que todavía no hay fecha de juicio, pero entendemos que se ha desarrollado hasta ahora una instrucción bastante rápida, una celeridad en la justicia que aplaudimos, festejamos, que creemos además debe replicarse en cada caso en donde se investiga violencia contra las mujeres y las personas LGBT+”, manifestó.