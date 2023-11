Gordofobia: “El acoso y la burla generan daños durante mucho tiempo”

En el día de ayer se dio a conocer a través de los medios un caso de gordofobia en un centro de salud que denunciaba una mujer y dijo que se presentaría ante el INADI.

Ante esto, consultamos al responsable del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, quien dijo que la mujer todavía no se acercó al organismo y están buscando contactarla para asesorarla, que pueda presentar así las denuncias pertinentes y realizar los pasos administrativos que tengan a su alcance.

La gordofobia, es una de las problemáticas que se presenta a nivel nacional, en conjunto con otras maneras de discriminación, recalcó Farquharson, quien indicó que el ámbito educativo es uno de los principales focos en los que trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación, sobre todo en el acoso escolar ya que “se reproducen discursos de odio y violencia que lamentablemente generan mucho sufrimiento y malestar en las personas que lo padecen” dijo el titular.

Hizo referencia, que, si bien se presentan consultas sobre casos de discriminación, no siempre se traducen y formalizan en denuncias, pero que esta en sus funciones realizar gestión de buenos oficios cuando se produce en la institución educativa, donde contactan con los funcionarios a cargo para exponer la situación de discriminación.

“Si bien no tenemos poder vinculante, no somos un organismo judicial, no tenemos poder de policía, si hacemos gestiones para modificar ciertas prácticas y comportamiento que se dan en los ámbitos públicos” remarcó.

Los casos de gordofobia se dan mucho en niños, en etapa escolar, por ello se diseñó el programa Escuela sin Discriminación, para que los docentes detecten de manera temprana estas situaciones, mientras que el ámbito de la vida adulta no se denuncian muchas veces o no se visibilizan “pero lo sufren también a la hora de comprar ropa” por lo que celebraron desde el INADI la adhesión a la ley de Talles, buscan también la posibilidad de capacitar a empleados de comercio para que “eviten comentarios, palabras que ofendan, gestos o miradas”.

“El acoso y la burla genera daños que acompañan a la vida de las personas durante mucho tiempo” por ello llamó al compromiso de erradicar este tipo de situaciones, “es chiste, cuando genera dolor no es chiste” remarcando la gravedad de este tipo de prácticas.

Contactos:

Línea gratuita 168

Redes sociales: INADI Salta,

Oficina: calle Buenos Aires 177