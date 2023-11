Se negaron a casar a una pareja en Tartagal, los novios se enteraron cinco minutos antes

Luego de una larga y tediosa odisea para conseguir toda la documentación que les pedían, una pareja que iba a casarse en Tartagal se quedó vestidos, con los invitados y con una fiesta que no pudo realizarse por una negativa a último momento.

Según contó la novia a Videotar Noticias, presentaron todos los papeles en el Registro Civil de la localidad norteña con intenciones de contraer matrimonio el 11 de noviembre. La mujer que los atendió, les rechazó un acta al considerar que era una fotocopia, razón por la cual tuvieron que volver a pedirla al Registro Civil de Tucumán y pasar la fecha para el 16.

“Nos dijeron que traigamos el documento original antes del 16 y nos íbamos a poder casar, lo trajimos el miércoles, nos atendió otra señora y nos dijo que nos íbamos a casar. Cuando vinimos ayer para casarnos, dos minutos antes de las 20 que era nuestro turno, nos hacen pasar a los dos solos y nos dicen que el documento, que es el acta de matrimonio anterior con marginal de divorcio, que era falsificada. Yo no lo falsifiqué, fue un documento emitido por el Registro Civil de Tucumán y por ese motivo no nos casan”, expresó la mujer.

En este sentido, detalló que les causaron daños y perjuicios al haber tenido todo un evento organizado y no haberlo podido realizar. “Un gasto grande, pasamos vergüenza con la familia, el dolor que te causa esto, porque venir aquí todo listo para casarse y que te digan no, te causa un daño, te duele, yo me puse muy mal. Y encima de todo, no nos quieren atender ahora, la señora no quiere hablar con nosotros. Pedimos nuestros papeles, no los entregó porque dice que los envío a Salta”, manifestó.

Asimismo, aclaró que el problema no es el papel, al que necesitan recuperar como prueba para hacer las denuncias correspondientes, sino la incompetencia de la mujer que les aseguró que si iban a poder casarse.

Por su parte, el novio agregó que el mismo en persona viajó en una oportunidad a Tucumán a retirar el documento. “Lo que dicen es que ella no está divorciada, ella firmó todos los papeles antes. En una de esas idas y venidas, yo fui a Tucumán, yo recogí ese certificado, pero como yo no soy funcionario público, no entiendo, yo recojo, vengo y entrego. Yo no entiendo como no hay un enlace entre ambos registros para que confirmen a tiempo. Está bien que investiguen, pero por qué investigan a última hora, si es que lo hicieron”, indicó.

El hombre puntualizó que él es oriundo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), su documento tiene que ser apostillado y tiene un vencimiento de 3 meses. “Mi certificado de nacimiento y de divorcio porque también soy divorciado, sale en 24 horas vía Cancillería, aquí no es posible la precariedad que existe. A ella le demoró el de nacimiento un mes. Los míos vienen con QR, lo leen y está todo ok pero se venció. Saqué otro, se volvió a vencer, este es el tercero”, afirmó.

Finalmente, se refirió a otro problema que tuvieron en un inicio por una mala impresión en su DNI. “Me dijeron que no me podían casar porque en el DNI dice que vivo en Salta cuando vivo aquí. Viajé a Salta a migraciones y me dijeron que en el sistema dice que vivo en Tartagal, pero es un problema de impresión. Desde el Registro Civil de Salta llamaron para autorizar que me casen porque si vivo en Tartagal”, concluyó.