Fuga de Lino, Laurenci contestó: "Yo no hice nada... no violé ningún procedimiento"

Hace 18 años, en el año 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada en Salvador Mazza y por el hecho fue condenado a cadena perpetua como autor material Lino Ademar Moreno, quien se encuentra prófugo desde hace 1 año y desde entonces todos los dedos apuntaron al mal desempeño de sus funciones al juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci.

El magistrado se defendió de las acusaciones y apuntó al Servicio Penitenciario. “Yo no hice nada que esté fuera de la ley, no violé ningún procedimiento, tampoco la ley penal. Las cosas están en el expediente claramente establecidas”, manifestó.

Sobre la acusación vertida por el Procurador General, Pedro Castiella, vinculado a la tardanza de informar y otras supuestas irregulares que imposibilitaron que se avance con rapidez, el magistrado explicó que el evadido gozaba de salidas transitorias y el 18 de junio de 2023, en horas de la tarde, su tutor informó que había salido del domicilio a las 11 horas de ese día.

“Siete horas después va el tutor a dar esta información, esta novedad y a mí me informan sobre la situación a las 23:30 aproximadamente”, agregó, añadiendo que fue allí que se abrió un protocolo de fuga para dar intervención a la policía, pero generalmente lo hace el Servicio Penitenciario, como otras medidas.

Sobre este punto, Laurenci enfatizó que el servicio penitenciario, cuando salen los internos por el beneficio de salidas transitorias, es el que se encarga del control.

“Pregunté al que me informó si se había hecho el control y me dijo que era el jefe de día del penal, que no tenía conocimiento si se había hecho o no, pero que iba a averiguar. En las actuaciones tampoco están establecidas esta cuestión y después se da intervención al fiscal para que tome conocimiento y después se hacen los oficios solicitando la detención, ese ha sido mi trabajo y ahí termina”, fundamentó.

El juez de Orán aclaró que sobre él, no pesa la investigación de la fuga, sino del fiscal.

Laurenci remarcó que la distancia con la frontera con Bolivia es de 50 km por lo que Moreno podría haber salido el país en menos de una hora. En este sentido, subrayó que si el interno se fugó a las 11 de la mañana y recién toma conocimiento en horas de la noche, la responsabilidad es más del Servicio Penitenciario que de la Justicia, alegó.

En otro apartado, el magistrado de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Laurenci, se defendió de las acusaciones por haber otorgado salidas transitorias a Lino Ademar Moreno, pese a su prontuario. Además hizo algunas aclaraciones sobre declaraciones que son erróneas, esgrimiendo que nunca participó de juicios que condenaran al fugado.

Laurenci explicó que solo cumplió con la ley, y según remarcó la normativa no distingue entre los delitos y su gravedad, sino sobre criterios objetivos como un mínimo de la pena cumplida, buena conducta, entre otros.

Basó sus fundamentos también en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional.

Finalmente, y siempre insistiendo en su inocencia, Edgardo Laurenci dijo estar en paz y dudó que efectivamente se realice el juicio político en su contra, cabe recordar que está en un impasse y está previsto que avance en febrero.

“Si es que se llega a abrir el juicio, se determinará como es la situación, no entiendo la causa por la que estoy denunciado”, manifestó, agregando además, que tiene las pruebas que demostrarán su inocencia que, en su opinión, echarán por tierra las declaraciones que oportunamente hizo el Procurador General a la prensa.

El Ministerio pudo oponerse y no lo hizo

También en comunicación con Aries, el abogado del juez Edgardo Laurenci, Dr. Tomás Aranda brindó una férrea defensa de su representado, enfocándose en la “intachable” trayectoria del magistrado.

“Como profesional lleva nueve años ejerciendo la vocalía número uno como juez, llevó adelante 568 audiencias de juicio con sentencia incluida, 436 audiencias como Tribunal de Juicio, o sea que dictó 387 sentencias condenatorias, 181 sentencias absolutorias, además agrega una prolífera gestión en una cantidad de 1.096 sentencias interlocutorias. Toda su gestión, dedicada desde su titulación como legrado del derecho al servicio de la justicia”, esgrimió.

Sobre el pedido de juicio político que pesa sobre Laurenci, Aranda remarcó que es un error apuntarlo como único responsable por la fuga del sicario Lino Moreno en ejecución de una condena.

Aranda explicó que Laurenci es juez de juicio y subroga –cumple en forma complementaria y por turnos – un turno de seis meses como juez de ejecución de sentencia.

El abogado defensor, además, señaló, al igual que Laurenci, que el reproche por las salidas transitoria a Moreno es infundada, alegando el cumplimiento de la ley.

En otro orden, respecto a la intervención del Ministerio Público Fiscal, Aranda indicó que en su momento pudo haberse opuesto al beneficio, pero no lo hizo.

“El Ministerio Público no se opuso, formuló una oposición preliminar que se ejerce una vez que se adoptó la medida. Cuando se consiguió el beneficio, el Ministerio Público pudo haber acudido a la vía de la recurrencia que es la apelación cuando uno no está de acuerdo, y no lo hizo. Consintió expresamente esta medida”, argumentó.

Por último, Tomás Aranda sobre el destino del pedido del juicio político contra Laurenci, sostuvo que pesan sobre la gestión procesal del Ministerio Público Fiscal sendos “vicios formales y sustanciales que impedirían que este juicio sea llevado adelante”.

“Cuando la promoción se realiza por un particular o un tercero es el Ministerio Público el que la recepta y da participación previa a todos los miembros del Jury de enjuiciamiento –previo a darle traslado para garantizar la legitimidad en la admisión”, indicó.

“Considero un hecho absolutamente inequitativo y carente de todo sustento legal”, completó el abogado defensor, Dr. Tomás Aranda.