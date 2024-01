Intensifican controles por fiestas clandestinas, carpas y venta de alimentos

Desde la municipalidad se empezaron a realizar controles sobre la venta de alimentos en espacios públicos, en pos de cuidar la salud de las familias salteñas y buscar que los negocios cumplan con los requisitos necesarios para la actividad.

Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, informó que, desde ayer, inspectores municipales realizan trabajos desde los barrios hacia el centro, donde controlan el uso de la vía pública, arrancando por zona norte, en caso de que no tengan autorización: “vamos haciendo relevamiento, notificando y advirtiendo que no puede seguir en ese lugar y que se retiren tranquilamente” dijo en FM Profesional.

También advirtió que hay algunos food truck, muy divisados en la ciudad, que venden comida en los barrios y no cuentan con carnet de manipulación de alimentos o con los sistemas de seguridad necesarios para evitar contaminación o contagios de salmonella. “Si no tienen en cuenta las recomendaciones para vender en la vía publica, se les retira el carnet y no se les permite volver a hacer una actividad como esta por un tiempo determinado” advirtió.

Fiestas clandestinas

El funcionario municipal, comentó sobre los operativos de clausuras de eventos clandestinas que se desarrollaron el domingo pasado. Si bien se encontraban monitoreando una advertencia de posible fiesta, esperaron la llegada de la solicitud de una autorización para hacerla, la cual nunca llegó, por lo que procedieron a dirigirse al lugar constatando el evento y efectuando su consecuente clausura.

Carpas

Por la suspensión de carpas debido a inclemencias climatológicas o apagones que se vivieron en fechas de finales de año, informó que se autorizó la extensión horaria de estos eventos entre una a dos horas dependiendo de la eventualidad ocurrida. También sumó que exigieron a las carpas el pago del adicional del personal para control del tránsito interno de las calles que están a la vuelta, motivo por la dificultad de circulación que se genera en la zona.

Mercado San Miguel

Dio a conocer, además, que junto al coordinador de su área Francisco Solá y José Muratore conforman el nuevo Directorio del Mercado, que tendrán dentro de su labor la decisión y administración del día a día del lugar, como también la planificación de lo que se proyecta más adelante. Se centrarán en trabajar sobre la seguridad y mantenimiento, abarcando también el mercado de calle Leguizamón, calle Pueyrredón y el que se encuentra abajo del templete San Cayetano.