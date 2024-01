Abuso en la Quebrada del Toro: “Mi hija ya no es la misma persona, llora y grita”

En el juicio seguido contra un joven de 22 años por la violación de una adolescente de 14, quien había ido a cuidar a su abuela en el paraje El Manzano, en la Quebrada del Toro, en Rosario de Lerma, la fiscalía resaltó la declaración prestada por los padres y una asistente social, quienes revelaron detalles del grave daño sufrido por al ataque sexual cometido por un primo.

Al momento de prestar declarar, la madre afirmó que “desde ese día, ella no volvió a ser la misma. No puede dormir con la luz apagada".

"Tiene miedo de todo, llora y grita. Se baña dos o tres veces por día y me dice que se siente sucia”

El padre de la adolescente, quien también prestó declaración, también se refirió al estado de su hija tras el abuso. “Ya no es como antes. Ella era de charlar mucho, de compartir con ellos todo. Ahora, en cambio, se encierra en su cuarto no sale ni a comer con nosotros, de a ratos por ahí se pone bien, pero después vuelve a caer. Se la ve triste, con la cabeza en otro lado”.

Por otra parte, una asistente social del Gabinete de Trabajo Social del Equipo Interdisciplinario de la Asesoría General de Incapaces, también declaró y brindo su opinión del caso.

En la oportunidad, refirió que la niña está mostrando resistencia para asistir diariamente a la escuela. “La adolescente presenta indicadores de un intenso y profundo malestar”, aseguró la testigo respecto al estrés postraumático que atraviesa la víctima, por lo que informó que se coordinaron acciones para una mayor atención psicológica.

Lo más desgarrador, sin embargo, fue lo manifestado por la propia víctima, quien relató que desde la violación se siente “asqueada”. Después de ocurrido el hecho, recordó que “agarré jabón y papel, corrí al baño. Yo sentía que no se me iba, me sentía sucia”. Es más, aseguró que su primo “me arruinó la vida”.