Otra vez, hubo largas filas para volver de Vaqueros, ¿qué pasó con la obra del puente?

Fueron cientos los salteños que, tras ir a buscar el alivio a las altas temperaturas, regresaron a la ciudad de Salta con dolor de cabeza ante las largas filas de automóviles para retornar desde Vaqueros, imagen que no es nueva pero que vuelve a repetirse junto a la interrogante de: ¿qué ocurrió con el puente?

Al respecto InformateSalta se comunicó con el intendente vaquereño, Daniel Moreno, quien comentó que pese al esfuerzo del municipio en cumplir con el papeleo y las gestiones, ahora la continuidad de la obra depende de Nación, la cual aún siquiera designó autoridades en Vialidad.

“Están acéfalas las autoridades de Vialidad de Nación, al ser una ruta nacional dependemos de ellos, la Municipalidad presentó todo en tiempo y forma, todos los papeles, hicimos todo, pero ahora dependemos de Nación”, aseveró el jefe comunal.

Es aquí cuando dijo la impericia que desde el Gobierno se decida quién asumirá la conducción de ese organismo, pues todavía no hay autoridad designada. “Ni siquiera tienen gasoil, me dijeron que no tienen plata ni para moverse; si ellos están complicados, si no tienen plata para moverse, nosotros ni siquiera vamos a tener un puente”, espetó.

¿Se han pensado otras alternativas para este inconveniente para transitar? Moreno comentó que se pensaron muchas, ya sea un puente paralelo al que está o un camino que salga desde la Universidad Católica y desemboque en el puente Wierna, por citar algunas ideas. “Hemos pensado muchas alternativas, yo entiendo que es el mismo problema de hace 30 años, pero si Vialidad no tiene autoridades ni plata, menos va a hacernos un puente”, se lamentó.

“El trabajo nuestro ya lo hicimos, la obra estaba en ejecución y pasó lo que pasó, llegó un presidente que dice que no le sirve la obra, esperamos que reaccionen y vean que la necesidad es superior al ‘no hay plata'”