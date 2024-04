Para Kosiner, adoptar el sistema de boleta única de papel "sería un retroceso para Salta"

En el marco de la convocatoria realizada por el Gobierno a las distintas fuerzas políticas para discutir las reglas y el sistema de votación que se utilizarán en las elecciones provinciales, el ex diputado nacional, Pablo Kosiner, en CNN Salta, resaltó que "la primera discusión es que sistema electoral vamos a tener, no que herramienta vas a usar".

No obstente, señaló el éxito del sistema de boleta única electrónica en Salta, y advirtió sobre los posibles retrocesos que implicaría volver a la boleta única de papel, especialmente en términos de complejidad logística y posibilidad de errores.

En términos de modernización y evolución, indicó que el proceso en una primera etapa comienza con la boleta de papel, luego la boleta única en formato papel, y en tercer lugar, la boleta única electrónica, considerada como la más avanzada. "Nosotros ya estábamos en el tercer paso. No veo por qué retroceder a alguna de las otras dos", dijo.

En cuanto a los costos, Kosiner señaló que, en su experiencia, la implementación del sistema de boleta única electrónica resultó ser económicamente viable y eficiente en comparación con la boleta única de papel. "En su momento era casi lo mismo, incluso más económico implementar el sistema de boletas únicas electrónicas que la boleta papel, por lo que implicaba las impresiones de tanta cantidad de votos", agregó.

Asimismo, hizo hincapié en que Salta debe continuar avanzando en la modernización de su sistema electoral, manteniendo el enfoque en la boleta única electrónica y considerando incluso la implementación de nuevas mejoras, como el sistema de tachas para permitir a los votantes alterar el orden de las listas de candidatos. "Ese sería un salto de calidad", dijo.

Por otro lado, sostuvo que, tras la derogación de la ley de las PASO, es crucial que Salta cuente con una ley electoral que obligue a los partidos políticos a utilizar un proceso democrático para la preselección de candidatos, dado el vacío legal existente.

Kosiner observa que en las últimas elecciones, los partidos políticos optaron por designar a sus candidatos de manera discrecional, sin realizar elecciones internas abiertas o cerradas. "Yo lo que no creo positivo es continuar con un sistema donde los partidos políticos no hagan elecciones internas y no haya democracia interna en los partidos".

Para finalizar, dijo no ver con buenos ojos un sistema donde los partidos no realicen elecciones internas, ya que esto puede fomentar la proliferación de partidos políticos y la personalización de la política.