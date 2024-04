Milei le respondió a Cristina: “La gente se c... de hambre porque su modelo se basaba en gastar sin límites"

El presidente Javier Milei le respondió a la ex mandataria Cristina Kirchner y aseguró que su gestión está trabajando para “reconstruir el país” que destruyó el kirchnerismo.

“La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero”, subrayó Milei.

En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado agregó: “El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC...!!!”.

Milei citó en su tuit una nota periodística que reflejó lo dicho por la ex presidenta en un acto en la localidad bonaerense de Quilmes.

La ex mandataria le reclamó al gobierno un cambio de rumbo y sostuvo que no sirve la “legitimidad” obtenida en las urnas si “la gente se está cagando de hambre”.



"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado, que dijo que Milei "no tiene plan de estabilización".

El Presidente salió rápidamente a responder a los dichos de la ex jefa de Estado en sus redes sociales, luego de que este sábado Cristina Kirchner reapareciera públicamente en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”.

La ex mandataria aseguró que Milei no tiene un “plan de estabilización” y que su gestión realiza un “ajuste” sin sentido a la población.

Además, consideró que su “problema es que es dogmático y no entiende" a la Argentina ni al mundo, a la vez que criticó que haya festejado el superávit fiscal del primer trimestre, cuando le debe dinero a las provincias y a empresas.