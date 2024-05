La ex de su novio le tiró soda cáustica en la cara y la dejó desfigurada

🇧🇷 Brasil: l Jovem é atacada com ácido ao voltar da academia e fica em estado grave no Paraná.



Segundo a polícia, a vítima identificada como Isabelly Aparecida Ferreira Moro sofreu queimaduras no rosto, peito e boca, além de ingerir parte da substância, agravando seu estado de… pic.twitter.com/zBPb5LW0b3