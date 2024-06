En Salta, también hay bajas en el consumo de combustibles, descartan despidos y cierres

La caída en el consumo en general va en picada y los combustibles no están exentos, así lo revelan los porcentajes que se dieron a conocer a nivel nacional a través de un análisis realizado de manera privada por la consultora Politikon Chaco.

El estudio informa que la venta al público en todo el país cayó en mayo un 8% en forma interanual, y de esta manera el sector sumó seis períodos consecutivos con resultados negativos. La nafta fue el producto que más sufrió el derrumbe: 54% menos en volumen de venta, frente al 46% del gasoil.

Siguiendo con este análisis de la consultora, se explicaba que a pesar de la caída del mes pasado, el nivel de ventas fue mejor que en abril, que verificó una mejora del 8,5% en ambos tipos de combustibles.

En referencia a sus desempeños, "las naftas exhibieron una baja del 7,7% interanual con marcada disparidad según el segmento: las ventas de nafta súper cayeron 3% interanual pero las de naftas Premium lo hicieron -21%", precisó el informe.

Respecto al gasoil, el resultado global fue de caída del 8,2% interanual.

InformateSalta dialogó con Ricardo Stella, propietario de una Estación de servicio en Salta Capital y confirmó los números expresados en el informe pero aclaró que Salta está dentro de la media nacional y advirtió que hay lugares que están en situaciones complicadas.

"En principio lo que traslada a nivel nacional es prácticamente lo que ha ocurrido en la mayoría de las jurisdicciones, salvo en algunas provincias donde parece una caída de ventas más importante. En el caso nuestro está dentro de la media nacional".

El empresario aclaró que ya son 5 meses de caídas ininterrumpidas. "En Mayo ha morigerado un poco pero no con los niveles de comienzo de este año. Ya veníamos con una baja en las ventas en el último trimestre del año, pero todavía eran razonables, pero a partir de enero se profundizó y fue bastante fuerte y febrero lo mismo. Son cifras importantes".

Analizó que si bien la situación es preocupante, "se debe tener en cuenta que hay otras provincias que han tenido situaciones más complicadas y dentro de la misma provincia también hay que considerar lo que es los centros urbanos más grandes que los más chicos".

En cuanto a la considerable merma en el consumo de combustibles premium, lo confirmó pero aclaró "que el gasoil premium disminuyó pero no en la medida de la nafta premium que fue reemplazada por súper".

Perspectivas para el segundo semestre

Stella espera una mejora en el corto plazo. "A través de los años nuestro país ha tenido tantos altibajos que uno siempre tiene la esperanza de que en un tiempo no muy lejano empecemos a ver una reactivación, lógicamente, yo no veo que vaya a ser tan abrupta, no lo veo tan así, esto va ser una cosa lenta y no vamos a llegar a los valores que teníamos a fines del 2023 o principios del 2024".

Despidos y cierres

Stella sostuvo que no habrá despidos ni cierres. "A través de tantos años que hemos tenido altibajos, en muy raros casos, sí, hubo cierre de estaciones porque el negocio se desactivó, no se siguió avanzando con el negocio, se cambió por otro rubro, en otras épocas hubo muchos cierres de estaciones que se convirtieron después en inversiones inmobiliarias pero eso no está pasando ahora".

En cuanto al personal aseguró que no hay reducción. "Es muy complicado reducirlo o desprenderse del personal, porque es personal que viene entrenándose, lleva un entrenamiento diario y eso hace que conseguir de nuevo un empleado en esas condiciones sea bastante complicado, solo se está reemplazando personal que por alguna razón particular se desvinculó o renunció, tenemos que tener una cantidad de personal indispensable para el funcionamiento".

En cuanto a nuevas estaciones, explicó que actualmente en Salta hay una en proceso pero esta seguramente fue planificada. "Nos alienta, pero son inversiones que venían desde antes. Una inversión nueva merece un análisis más profundo. No se da de la noche a la mañana", concluyó por InformateSalta.