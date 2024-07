¿La peor abuela? Desalojará a su hija y sus tres nietos en Ciudad del Milagro

En barrio Ciudad del Milagro está por vivirse un hecho que nadie quiere vivir. Una madre desalojará a su hija con sus tres nietos menores de edad y sólo les quedan tres días en la casa.

"Seguro nos vamos a un terreno de asentamiento en vaqueros"

El sábado 6 de julio deberán entregarle la llave de la casa a la abuela y según comentó Ximena, la damnificada, a el10TV "seguro nos vamos a un terreno de asentamiento en vaqueros, estamos apostando ahí, queda entre dos casitas y hay que ir a limpiar".

"Primero desalojó a mis hermanos que también vivían acá. No me había desalojado a mi por mis tres hijos", destacó la afectada. Además, dijo que aprovechó estos último momentos para armar una carpeta al IPV para que evalúen su situación.

En cuanto a las intenciones de su madre con la casa, Ximena aclaró que "quiere venderla y nosotros le pedimos una ayuda después que la venda así no quedamos en la calle, pero dijo que no". También agregó que la señora vive en una casa alquilada en centro y que nunca quiso vivir en Ciudad del Milagro.

La mujer afectada indicó que no tiene trabajo fijo, pero vende pan y empanadas los fines de semana. "Estoy de a poco juntando dinero y compré garrafa, calefón, material, mi hermano me prestó una carpa y unos vecinos nos dieron bloques, pero no a sustentar todo", cerró.