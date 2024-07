Escuela Oñativia: Durante la tarde una madre denunció un nuevo abuso, serían dos los casos

Esta mañana se conoció un supuesto caso de intento de abuso de un menor en la Escuela Doctor Arturo Oñativia, en Barrio 20 de junio, en este marco InformateSalta dialogó con la supervisora Mariela D'Annunzio quien comentó que durante la tarde "se presenta una mamá con una denuncia nueva, desconocemos porque no está ni en la denuncia y el niño no lo dice si se trata de la misma situación o no" por lo que podría tratarse de un nuevo caso.

La actuación en estos casos es sensible, "a nivel ministerio tomamos conocimiento de una situación. y yo uso las palabras que la ley me permite, de una supuesta situación de abuso de un niño o niños con un niño de primer grado", comenzó diciendo.

"Al tomar conocimiento la directora informa a supervisión y supervisión brinda las orientaciones como corresponden. Se hacen las primeras actuaciones, inmediatamente se llamó a los tutores", continuó.

"Se le da las explicaciones, parte de la información y ahí es lo delicado de la de la circunstancias, porque nosotros por ley no podemos dar toda la información que un papá querría obtener. Ese es el punto de conflicto, el punto sensible con la comunidad educativa, que pide el nombre, domicilio. Nosotros, como la ley lo establece, tenemos que resguardar a todos los niños de la escuela tanto a los supuestos implicados como al niño que habría sufrido la situación".

La supervisora se lamentó dado que "como pasa cuando en las redes ponemos publicaciones que no son ciertas, se fue multiplicando y se fue incorporando información falsa".

Es por esto, sostiene, que "que hoy se de una auto convocatoria de los tutores, reclamando puntos concretos que obviamente tienen que ver con expulsión o suspensión. Todo tipo de estrategias que se entienden en la medida en el dolor y en la preocupación, pero también se salió a explicar que la normativa establece qué tipo de acciones se pueden aplicar y no son esas justamente".

Consultada sobre como se actuará de acuerdo al protocolo establecido, sostuvo que "hay dos canales, por un lado se aplica el protocolo en la parte de la justicia y la justicia determinará este lo que tenga que determinar. A nivel institucional por ahí se proponen algunas estrategias que tengan que ver más que nada con reorientar el grupo, reorganizarlo, intensificar acciones de cuidado por parte de los de los maestros, a pedir asistencia al Equipo de Orientación Escolar, en esas decisiones seguimos caminando. Más allá de la de la demanda de los papás específica, en nosotros tenemos estos dos caminos".

"Nosotros como gobierno escolar tenemos que garantizar la escolaridad de todos. Ya sea en la escuela o fuera de ella, es decir en otra institución", agregó más tarde. "Tenemos la esperanza, y digo esperanza porque en verdad se trata también de seguir trabajando para buscar lo mejor para todos, que el día miércoles podamos dar alguna respuesta más conciliatorias en ciertos puntos".

Lo que está claro es que "se hará a lo mejor que que sea para los chicos en estos momentos".

Debido a la situación tanto mañana, martes, como el miércoles no se dictará clases dado que la escuela "analizará" las prácticas que realiza a nivel interno y buscará abordar la situación de acuerdo a lo que disponga la normativa.