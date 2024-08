Desesperación y amenazas: La odisea de quienes confiaron en A&G Construcciones

Tras la denuncia de una lectora de InformateSalta, Natalia Días, que se contactó para asegurar que fue estafada por la empresa A&G Construcciones, se empezaron a conocer detalles sobre la empresa. Además, se debe recordar un caso similar que sucedió hace un año.

De acuerdo a Natalia, la empresa a la que le entregó dinero para la construcción de una casa que nunca se realizó sigue operando dado que cada vez que alguien hace un comentario negativo "lo borran de redes sociales". Por lo que uno puede ingresar a los perfiles de la constructora y no encontrar nada que lo pueda llevar a sospechar.

En esta línea sostuvo que pudo contactarse con otras personas que se encontraban en una situación similar debido a las reacciones negativas en los posteos.

No es el primer caso

El 27 de julio del 2023 InformateSalta daba a conocer el caso de Norberto Mastrandrea quien contó que junto a su esposa necesitan ampliar su vivienda por una delicada cuestión familiar.

Por esta razón iniciaron la búsqueda del personal idóneo para hacerlo, sin sospechar todo lo que padecerían después. “Llegamos a la empresa A&G Construcciones y el día 29 de octubre de 2020 se firma el contrato de la obra, que consistía en pagar en cuotas con un índice de actualización y en la cuota 6 tenía que poner el 30% del valor de la obra y se iniciaba la construcción. Nos empezaron a apurar con el 30%, que teníamos que entregarlo antes. En definitiva, nosotros los ahorros que teníamos, que eran 4125 dólares billete y algo en pesos”, expresó.

Luego de idas y vueltas con diversos arquitectos y permisos, abogados de por medio, terminaron radicando una denuncia en Defensa del Consumidor. Iniciaron acciones legales en diciembre del 2022 y en enero de este año la empresa volvió a contactarlos, con el compromiso de iniciar finalmente la obra en junio y escudándose en la inestabilidad del dólar.

“Cuando voy a la reunión, estábamos conversando y me dijo que la empresa quería solucionar. El me decía que tenían la intención de construir, pero también estaba la opción de rescindir. Y me dijo que, si lo llevo a la justicia, esto yo te lo puedo hacer tan largo que, si se te debe 5 pesos, vas a terminar agarrando 3 porque yo voy a hacer tantas apelaciones que no vas a cobrar nunca. Me amenazó”, expresó.