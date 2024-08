¿Casa propia?: Una mujer con discapacidad denuncia que fue estafada por la empresa A&G

Una mujer con discapacidad (sufre de artritis reumatoidea), que se encuentra a cargo de tres niños, dos de los cuales tienen retraso madurativo y autismo, se comunicó con InformateSalta para denunciar a la empresa A&G Construcciones ya que la habrían estafado mientras buscaba el sueño de la casa propia.

"Yo pagué $9.750.000 en enero del 2023", comenzó diciendo Natalia Díaz que cuenta que las obras nunca iniciaron. "Múltiples veces fui a la empresa y me decían que ya iban a comenzar, que espere por las lluvias, que la economía, que los planos", continuó.

En este sentido explicó que llegó un momento en el que se cansó por lo que "hice una carta a documento pidiendo que me hagan la casa. Lo que hice fue buscar una abogada, hicimos una denuncia en Defensa del Consumidor que nos puso en contacto con los abogados de la firma en una conciliación por videollamada, pero no se llegó a nada".

Luego, "cuando me contactaron les dije que si me devolvían el dinero que había pagado en enero no me servía porque esta desvalorizada la plata, entonces, por los 80 metros cuadrados que pagué por una casita de estilo wood frame, les pedí $30 millones pero nunca contestaron".

"Ante esto decidí buscar una abogada y vimos que no tienen absolutamente nada a su nombre las dueñas de la empresa, lo único que pudieron detectar son dos vehículos pero parece que a través de denuncias civiles de otra gente están embargados", dijo preocupada por lo que sucederá con su búsqueda de una casa para mudarse con sus hijos, ya que hoy comparte casa con sus padres.

Cansada de la situación. "le dije a mi abogada que lo único que podemos hacer es meterlas presas (a las mujeres que señaló como dueñas). Me puse en contacto con otras personas a través de redes sociales".

Lo único que consiguió Natalia, según cuenta, es que le devuelvan la llave del terreno porque "ellos me pidieron que cierre el terreno (ubicado en Vaqueros), lo nivele y desmalece. También me pidieron que haga las instalaciones de servicios para que puedan iniciar las obras, pero nunca comenzaron".