La Municipalidad mantiene el compromiso de liberar las calles de carros ilegales

El secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, Esteban Carral, reafirmó en Sin Vueltas el compromiso del gobierno local de mantener las calles de la ciudad libres de carros fruteros ilegales, como parte de un esfuerzo por garantizar el orden, la seguridad y la higiene urbana.

Carral explicó que, desde el inicio de la gestión, la metodología tanto de su secretaría como del Intendente fue el diálogo con los vendedores ambulantes para encontrar soluciones consensuadas. “Hemos conocido a los vendedores y trabajado en un proceso de conversación con todos ellos desde el primer día. Veníamos en un diálogo muy fructífero. Cuando llegamos a la ciudad, encontramos 20 carros de frutas y verduras que se extendían hasta la calle Mendoza e incluso más allá”, comentó el funcionario.

El despeje de las calles no fue solo una cuestión de orden, sino también de seguridad. Según el secretario, en un punto los conflictos entre los mismos vendedores escalaron hasta el uso de armas blancas. "En una ocasión, una discusión entre ellos produjo un altercado con armas blancas, lo que llevó a la Policía a intervenir. En colaboración con la Municipalidad, se procedió al despeje seguro de la calle San Martín. Desde entonces, no volvieron y tienen la prohibición de reubicarse en ese lugar por motivos de seguridad y de higiene", agregó.

"No han vuelto, y tienen la prohibición de reubicarse en ese lugar por motivos de seguridad y de higiene"

Carral detalló que la situación en las calles de la ciudad se había degenerado hasta convertirse en un mercado desorganizado que incluía la venta de productos no regulados. "Era un emporio. Para la fiesta de Navidad hacían manzanas confitadas, vendían papel higiénico, juguetes, todo en un mismo lugar. No era una situación normal", expresó.

El proceso de despeje no se limitó a la calle San Martín. También se actuó en otras zonas conflictivas como las esquinas de Mendoza y Florida, donde, según el funcionario, tres vendedores de frutas y verduras fueron encontrados en estado de ebriedad. "La Policía procedió a detenerlos y solicitó nuestra colaboración para decomisar la mercadería. Uno de los familiares retiró lo que quedaba, y desde entonces no volvieron más al lugar porque están intimados a no ocuparlo nuevamente", explicó.

Carral subrayó que la situación requería una intervención decidida, ya que algunas de las esquinas eran tan conflictivas que se encontraron armas blancas de tipo carcelario, conocidas como "faca". "No podemos poner en riesgo a los inspectores de la Municipalidad; no es posible hacer un despeje o un decomiso con ese tipo de armas en el lugar", señaló.

Con estas medidas, la Municipalidad de Salta busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener un entorno limpio y ordenado en las calles de la ciudad.