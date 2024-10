Más de 26 mil familias salteñas no se inscribieron al RASE y pagarían más del doble

Según informó la Secretaría de Energía de la Nación, más de un millón de familias argentinas quedarían afuera del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) por no inscribirse y perderían el beneficio de la tarifa social.

Por tal motivo, InformateSalta se comunicó con el director del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, quien destacó que en Salta hay alrededor de 26.500 familias que aún no lograron hacer el trámite. Cabe destacar que hay 134.125 familias salteñas dentro de la tarifa social, por lo tanto, faltarían inscribirse casi un 20%.

"Van a pagar más del doble e incluso el triple"

"Todas estas personas no ganan más de dos salarios mínimos vitales y móviles", indicó el responsable del Ente Regulador. Además, agregó que "es decir que están abajo del límite del nivel 2 de segmentación que era una canasta básica".

Además, identificó que la problemática ante el bajo número de inscriptos se debe a que: "No supieron manejar la tecnología, no tienen acceso a ella o, directamente, no sabían que debían inscribirse". Además, lo consideró un "error de exclusión de subsidio".

En la misma línea, Saravia criticó al Gobierno Nacional y dijo: "En junio dio un plazo de 60 días después amplió 30 días más y dijo que, aún cuando estuvieran en Tarifa Social, si no se inscribían por Internet debían hacerlo por vía presencial en el ANSES". Teniendo en cuenta esto, la administración no tiene sedes en todas las localidades de la provincia.

"Estas personas, si no se las protege, van a tener multiplicada la factura dos veces y más, es decir que van a pagar más del doble e incluso el triple", mencionó Carlos.

Sin embargo, hay que destacar que hasta los primeros días de agosto, faltaban inscribirse alrededor de 28 mil familias. Por lo tanto, el número continúa en descenso y el objetivo es que nadie quede afuera del RASE.