Estiman el arribo de 600 efectivos entre prefectos y fuerzas federales a Aguas Blancas

Noticia de la semana que termina es la confirmación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto a la instalación de Prefectura Naval en el norte de la provincia, para actuar en el área fronteriza con Bolivia, más precisamente por la zona de Aguas Blancas.

En medio de las repercusiones del anuncio, en el departamento Orán están con las tratativas para poder recibir a la cantidad de efectivos que arribarán desde distintas fuerzas federales, disponiendo sitios donde puedan ser alojados.

Así lo comentó el interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, en diálogo con Canal Cuatro Express. “Sabemos que van a venir 600 efectivos, entre gendarmes, prefectos y de la Policía Federal”, indicó sin poder precisar aún cuánto será el porcentaje de uniformados de Prefectura puntualmente.

Dicho esto mencionó que, con el intendente Baltasar Lara Gros de Orán, “estamos buscando espacios físicos para alojarlos y, cuando tengamos eso, recién van a empezar a llegar”. No obstante, consideró que de Gendarmería arriben antes teniendo ellos lugar en sus cuarteles.

En el mientras, Zigarán volvió a celebrar la instalación de Prefectura por primera vez en la provincia. “Es adecuado, hay que poner orden, aquí hay playas de muchos kilómetros, con mucha maleza y, a determinada hora, gente que se dedica a asaltar a quienes vienen de Bolivia”, mencionó.

“El narcotráfico se combate y el contrabando se controla, éste debe ser un proceso quirúrgico”