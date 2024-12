Vacaciones: El 50% de los argentinos paga los gastos en el exterior con dólares propios

Los últimos datos del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) volvieron a mostrar que el déficit del sector servicios mantuvo la tónica creciente alcanzando un nivel de 744 millones de dólares en octubre pasado (un 14% más que el mes anterior). Se trata del mayor registro de los últimos doce meses. De todas maneras, el déficit acumulado en lo que va del año asciende a u$s3.819 millones lo que implica una mejora del 39% frente al rojo del mismo período del 2023.

Vale señalar que el déficit del sector servicios representa más del 47% del saldo de la cuenta corriente del Balance Cambiario que en octubre fue de u$s1.581 millones -explicado por egresos netos en las cuentas Ingreso Primario por u$s1.599 millones y de Servicios por u$s744 millones, compensados por los superávits de las cuentas Bienes e Ingreso Secundario por u$s744 millones y u$s18 millones, respectivamente.

Con relación a lo ocurrido en octubre pasado, la información oficial da cuenta que el rojo de Servicios se mantuvo en tono al de un año atrás, siendo los mismos factores los que explicaron el desequilibrio: los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta (u$s691 millones), de Fletes y seguros (u$s164 millones) y de Otros por u$s129 millones. Estos flujos negativos fueron, parcialmente, compensados por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por u$s240 millones.

Según explica el BCRA, aproximadamente un 50% de los egresos por Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales. Lo que da una idea entonces de la magnitud del flujo de divisas que se van por el canal turístico internacional.

Además, el BCRA recuerda que, al igual que lo que sucede con las exportaciones de bienes, hasta un 20% de los cobros por exportaciones de servicios pueden ser ingresadas al país a través del mercado de valores en el marco del mencionado “Programa de Incremento Exportador” (PIE). Por ende, esta porción de los ingresos no figura en las estadísticas publicadas del mercado de cambios y balance cambiario por no efectuarse registro alguno en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios -a excepción de aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje, sin efecto neto en el mercado de cambios-. Esto viene a cuento de las comparaciones interanuales ya que un año atrás no regía esta prerrogativa para los exportadores, lo que enturbia la comparación estadística.