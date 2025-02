Adolescente murió de un disparo en la cabeza en un confuso hecho en Mosconi

Un terrible hecho de sangre ocurrió este jueves 20 de febrero en General E. Monsoni en donde un adolescente de 16 años recibió un disparo en la cabeza de quien sería un efectivo policial de la motorizada, perdiendo la vida de manera inmediata, ante los ojos de su amigo, también de 16 años mientras intentaban hacer andar una moto que había quedado sin nafta y que habían sacado a una pariente para ir al corso.

"Se habían quedado sin nafta, le hacían seña que paren, como no pararon llegó el policía y le metió un tiro"

Desde el lugar donde habría sido el homicidio, un primo contó lo que habría sucedido, luego de recabar información de vecinos, conocidos y de lo poco que contó el amigo de la víctima. Todos apuntan a un efectivo policial que venía dándole voz de alto.

Un primo relató a través de Mosconi TV, "Los dos chicos se había escapado de la casa de la tía del muchacho que esta con vida. Se vinieron para el corso, un rato estaban pechando la moto porque se habían quedado sin nafta, de ahí vieron que la policía les hacía seña que paren, ya se iban, pero como no pararon dice que llegó el policía y directamente le metió un tiro. Justo mi primo llevaba la moto pechando y le metió un tiro. El otro muchacho logró escapar".

Agregó que el joven que sobrevivió habría viso "que vino la ambulancia, que los policías subieron la moto al móvil, que a mi primo lo subieron también a una ambulancia y se lo llevaron".

Otro familiar, que se encontraba en donde los policías habían delimitado como la escena del crimen dijo que el otro jovencito esta en shock "él vio que su amigo estaba con un tiro en la cabeza, imagínese como quedó, no puede hablar, también tiene 16 años. él vio que le metieron un tiro en la cabeza a su amigo".

Este familiar además sostuvo "Ellos no se resistieron, si la moto no es robada, la moto la dueña tiene los papeles. El otro chico esta mal, no puede ni hablar porque vio que le metieron un tiro en la cabeza a su hijo. Sabemos que esta aquí el tipo, ello están resguardando algo. Fuimos a la comisaría y no nos dicen nada, estamos aquí , 'que no podemos decir nada'. Ellos están escondiendo, tiene que salir el nombre del policía que disparó, no puede disparar en la cabeza de una sola vez".

Los familiares, desde la escena del homicidio sostenían que había sido implantada, ya que muchos testigos e incluso el amigo que estaba con la víctima, señalaron otro escenario y que el cuerpo fue arrojado en este lugar.

"Ellos no se resistieron, si la moto no era robada"

Las víctima fue identificada por sus familiares como Jorge Calleja, 16 años.

"La policía pensaba que la moto era robada"

La mamá del chico que sobrevivió, contó lo que su hijo pudo contarle en un estado de shock, señaló otro lugar como la escena del crimen "Dice que todo fue en la plaza, todo pasó en la plaza, ellos pensaban que la moto era robada, sacaron la pistola y le metieron un tiro, a él lo correteaba la motorizada, escapó por la ruta y llegó todo descalzo, una chica lo acercó, llegó gritando, yo tengo todos los papeles".