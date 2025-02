Mujer baleada en el Dique: Sospechan de menores que "jugaban a cazar"

Desde el fin de semana todos los ojos se pusieron sobre el dique Cabra Corral, luego que se conociera un hecho policial que había dejado como saldo a una mujer herida con arma de fuego en dos partes del cuerpo y si bien no revistió gravedad fue trasladada a Salta, encontrándose fuera de peligro pero el día miércoles la fiscalía interviniente confirmó que el arma utilizada fue un "churrinche".

Eduardo Muratore, Director de Turismo de Coronel Moldes, a través de Canal Cuatro Express ,dio algunos detalles del caso: "La mujer se la trasladó a Salta por seguridad es un protocolo que tiene el hospital y la parte de salud, que se los traslade directamente para que se le hagan estudios porque tenía las dos marcas de los proyectiles pero no tenía los proyectiles en la pierna y querían saber, por seguridad".

En cuanto a quién habría realizado los disparos dijo: "De parte de la Policía nos dicen que son, aparentemente, son chicos que estaban jugando o cazando en la zona, y por ahí, no intencionalmente, hicieron el disparo".

Aclaró que hasta el momento no hay nadie detenido: "Desde la policía nos informan que hicieron rastrillaje por la zona, no se encontró nada, ni si quiera se sabe si son chicos de moldes, o turistas, pasa que es toda una zona donde hay varios camping, donde siempre van familias y como es una zona de campo, por ahí llevan los aíres comprimidos que los usan para cazar, pero no hay nadie detenido ni sospechosos. E insistió en que podría tratarse de menores haciendo uso de aire comprimido a manera de "juego".

Garantizan la seguridad en Moldes

Eduardo Muratore, fue consultado por la seguridad en general, teniendo en cuenta que el Dique es un lugar muy concurrido durante todo el año por distintas actividades más aún en verano y aseguró "Se trabaja muy bien, nosotros tenemos todo lo que es el sector del Puente, tenemos recorridos permanentes de los bicis policías y de la motorizada".

Sin embargo, el Director aclaró que "en la parte de El Saladillo, es muy difícil el control, hay muchas entradas intermedias, pero siempre hay presencia policial permanente, no tenemos casos policiales casi nunca, se trabaja muy bien. Moldes nunca fue noticia de asalto o robo al turista, tenemos muchos turistas que salen a caminar a la mañana, a la tarde, tenemos la ruta principal iluminada".

Por último sostuvo "Es un caso aislado, pensamos que puede ser una travesura de chicos, por esa noticia que dicen que tiraron para otro lugar y justo impacto a la señora que andaba por la costa de la zona del Camping".