Misterio en Santa Fe: Hallan a dos hombres muertos en una lancha a la deriva en el río Coronda

TERROR Y MISTERIO. Además de los cuerpos, en la lancha hallaron un arma y un animal muerto, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

TERROR Y MISTERIO. Además de los cuerpos, en la lancha hallaron un arma y un animal muerto, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

Un inquietante hallazgo conmocionó a la zona de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, luego de que dos hombres fueran encontrados sin vida en el interior de una lancha que navegaba sin control por el río Coronda.

El episodio activó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y quedó inmediatamente bajo investigación judicial, ante la falta de precisiones sobre lo ocurrido.

La situación salió a la luz cuando se alertó a las autoridades sobre una embarcación que se desplazaba a la deriva. Personal de la Prefectura Naval Argentina acudió al lugar y, al abordar la lancha, constató la presencia de dos personas fallecidas.

Hasta las últimas horas del miércoles, las identidades de las víctimas no habían sido oficialmente confirmadas.

Durante la inspección de la embarcación, los efectivos hallaron armas de fuego y un animal muerto, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para su análisis pericial.

La presencia de estos objetos abrió diversas líneas de investigación, que ahora son evaluadas por la fiscalía interviniente.

Desde el Ministerio Público se dispuso la realización de pericias forenses y técnicas con el objetivo de establecer las causas de los decesos y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la causa continúa en plena etapa investigativa, a la espera de los resultados que permitan arrojar luz sobre el misterioso episodio ocurrido en aguas del río Coronda.

