Qué dijo el “Vasco” Arruabarrena sobre la posibilidad de volver a dirigir a Boca

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se refirió a la posibilidad de comenzar un nuevo ciclo como director técnico de Boca tras la salida de Fernando Gago y aseguró que “el tiempo dirá”.

En diálogo con el medio BolaVip, Arruabarrena aclaró que “nadie me ha llamado. Obviamente hay mensajes de periodistas y familiares, de mi hijo que está en Madrid. Pero no me llamaron. Cuando Fernando agarró lo llamé y hablamos un ratito solamente para desearle suerte, sabía perfectamente donde llegaba”.

El “Vasco”, que dirigió a Boca entre el 2014 y el 2016, ganó el torneo de Primera División y la Copa Argentina 2015, aunque su periodo se vio opacado por las eliminaciones ante River en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015.

A su vez, Arruabarrena reconoció que “el tiempo dirá” si finalmente se da su regreso a Boca tanto en el corto como en el mediano o largo plazo: “Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas. Ahora estoy conociendo la comunidad valenciana con los viajecitos con el nene, ahora me acuerdo cómo me puteaba mi viejo cuando me tenía que levantar a las siete y media de la mañana para ir a la Candela”.

Por otra parte, contó que lleva un tiempo sin hablar con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca: “Hace rato que no hablo, creo que la última vez fue por algo futbolístico, algún nombre, algún contacto que necesitaba por algún ex jugador y no mucho más”.

Por último, opinó sobre el grupo de Boca en el Mundial de Clubes, donde se las verá con el Bayern Múnich, el Benfica y el Auckland City de Nueva Zelanda: “Es complicado, el Bayern no es el de años anteriores en cuanto a resultados, pero tiene jugadores de nivel internacional y lo mismo el resto de los clubes. Pero Boca tiene que competir, es un Mundial diferente en un país diferentes, vamos a ser locales y ahí tenemos una ventaja. Si no estoy trabajando, me gustaría ir”.

Boca sería dirigido de manera interina por Mariano Herrón hasta el final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, aunque una vez que finalice esta competición intentarán contratar a otro director técnico. Arruabarrena es uno de los apuntados, aunque también suenan con fuerza Cristian “Kily” González y Gustavo Quinteros.