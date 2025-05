Los pozos en ruta 34 casi causan una tragedia, camión perdió una rueda e impactó en una casa

Un terrible hecho se dio en la noche del jueves, cuando un camión perdió sus ruedas traseras, que con la fuerza que se desprendió, golpeó un auto estacionado en las afuera de una vivienda cercana a la ruta nacional 34 y posteriormente daño la vivienda, en la que afortunadamente no resultó nadie lesionado

La propietaria de la vivienda dañada contó "La vecina vio todo, venía un camión a toda velocidad y como la ruta está en mal estado, dio el golpe y saltó la rueda, y son semejante ruedas que tienen los camiones. Fue una suerte que no estaban los niños jugando acá cerca, ellos juegan acá".

Detalló los daños causados "rompió el portón, hundió la pared y dio el golpe en el auto y después rebotó ahí. ¿Quien nos paga? Cuesta hacer pared, portón y ahora quien lo soluciona.El camionero no paró en ningún momento porque debe ser que ni cuenta se dio. Si saben como está la ruta porque no manejan con prudencia, yo me fui a seguirlo pero no le di alcance. Es cabina azul con la carpa roja y chasis azul" informó por Multivisión.