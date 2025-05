Mangione sobre Nallar: "Una vez que se haga la rendición se podrá ir tranquilo"

Esta mañana se conoció que Marcelo Nallar, gerente general del Hospital Arturo Oñativia, renunciaba a su cargo argumentando motivos personales y un desgaste natural propio de los casi 18 años que lleva frente a la institución.

En este sentido El11TV dialogó con el ministro de Salud, Federico Mangione. "Sorprendido porque me enteré ayer de la renuncia, lo llame. Es una pérdida importante porque lleva 17 años en esto, lo entiendo porque es mucho desgaste. Creo que cada uno cuando cumple un ciclo tiene que dar un paso al costado y salir siempre por la puerta grande, es un gran médico lo digo como amigo", dijo el funcionario.

"Son decisiones personales que se toman, para aclarar algunos temas se conversó. Hablaron del cierre de las guardias, se tomaron medidas y yo no estaba de acuerdo, él lo sabe. Siempre hay discusiones, pero no llega a más", explicó respecto a la polémica que se generó por las guardías en el lugar.

En este sentido explicó: "No le acepte la renuncia todavía. A todos los hospitales le estoy poniendo la auditoria entonces se me exige que debe hacer la rendición antes de irse, una vez que la haga se podrá ir tranquilo. Por cuestiones técnicas no se la acepto, después se seguirán todos los pasos legales".

"Quiero que la gente sepa que hemos refundado la salud pública, y dentro de los planes que tenemos es el constante control. Hay muchos que esto no le gusta, pero este no es el caso", cerró.