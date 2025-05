"Espero que me acepten la renuncia", redobló Nallar ante su salida del Htal. Oñativia

Comentario del día fue la renuncia que el doctor Marcelo Nallar presentó a su cargo como gerente general del hospital Arturo Oñativia, de la ciudad de Salta, argumentando problemas personales y un desgaste tras los años de servicio, que lo llevaron a tomar esta decisión.

No obstante, la renuncia de Nallar se da tras cambios recientes que se suscitaron en el funcionamiento de la guardia del nosocomio, lo cual derivó en algunas cuestiones internas y comentarios entre profesionales, por el sistema de atención, las derivaciones, etc.

Al respecto de todo esto el doctor Nallar brindó una conferencia donde esgrimió que su alejamiento ya le fue comunicado al ministro de Salud, Federico Mangione, defendiendo las gestiones hechas en la guardia y la profesionalidad que el hospital seguirá dando aún con su salida.

“He decidido presentar mi renuncia ayer, se lo comuniqué al ministro, me pareció oportuno después de las elecciones para que no se genere un clima raro”, comentó en la conferencia que reprodujo El Once TV, donde reiteró que los motivos de su dimisión “son causas personales, que es muy difícil explicar, no hay mucho para decir, son muchos años de desgaste al estar frente del hospital”.

Con respecto a la guardia, espetó que “el famoso problema, comenzó a funcionar de esta manera en pandemia, en 2020, atendiendo un caudal importante, que se abrió en el viejo lavadero, contratamos personal para q asistan esos pacientes”.

También dijo que finalizada la pandemia, fue necesario readaptarse a las demandas actuales, a una nueva realidad, donde ahora el hospital pasó de tener ocho camas a 35 y de alta complejidad. No se olvidó de mencionar la atención trasplantados que necesitan un trato especial, que solo les da el Oñativia, como así las diálisis, con más de 100 pacientes crónicos, sin contar los agudos.

“Presento la renuncia y espero que me la acepten, todavía no tuve respuesta, mi última charla – con Mangione – fue ayer, me pidió una licencia y que lo piense, pero es difícil cuando ya son cuestiones personales”, reiteró para concluir.