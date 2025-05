Brutal femicidio en una heladería: Una empleada fue asesinada por su ex a puñaladas por la espalda

La empleada de una heladería fue asesinada a puñaladas mientras trabajaba en la localidad brasileña de Lucas do Rio Verde. La víctima fue identificada como Quitéria dos Santos Costa, de 29 años, y por el crimen detuvieron a su exnovio, Ricardo Domingos de Oliveira, de 20 años.

Un crimen que quedó registrado

El crimen ocurrió el martes y quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. En el video, se ve a una persona con casco ingresar al local y atacar por la espalda a Quitéria. A pesar de sus intentos por defenderse, cayó al suelo.

Uma paraense, identificada como Quitéria dos Santos Costa, de 29 anos, foi morta a facadas pela ex-companheira, em uma sorveteria localizada na avenida Goiás, bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde, a 333 km de Cuiabá, no Mato Grosso, no final da tarde desta terça-feira (13). pic.twitter.com/KvnmQBsylT