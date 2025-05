Tras la prohibición de fentanilo y todos los productos del Laboratorio HLB, Salta refuerza la vigilancia sanitaria

Salta es una de las 11 provincias que confirmó la compra de medicamentos al laboratorio HLB Pharma, recientemente implicado en un grave caso de contaminación cruzada con fentanilo.

Si bien la provincia no recibió el lote afectado, el Ministerio de Salud Pública ordenó el retiro inmediato de los productos de esa marca de todos los hospitales y centros de salud.

Virginia Ocaña, directora de Farmacia de la Provincia, explicó a El Tribuno que "en cuanto ANMAT nos comunicó sobre el problema, revisamos los productos y lo que teníamos en existencia era fentanilo en ampollas y omeprazol en comprimidos". Ambos fueron puestos en cuarentena de manera preventiva.

Ocaña detalló que la alerta formal llegó días atrás, aunque las sospechas sobre el laboratorio ya circulaban desde hace más de un mes: "Nosotros dejamos de comprar esa marca en cuanto empezamos a escuchar rumores. La droguería que nos proveía nos avisó que no seguiría entregándola".

Señaló que en el depósito central de la provincia había mil unidades de fentanilo y cinco mil comprimidos de omeprazol. Además, se notificó a los tres hospitales que hacen compras con cierta autonomía -el San Bernardo, el Oñativia y el Materno Infantil-, que también retiraron los productos de circulación.

No obstante, los medicamentos fueron utilizados en personas antes de la alerta, pero Ocaña aseguró que "no hemos tenido ningún reporte de algún problema puntual (con algún paciente) y no hemos recibido el lote en cuestión, que es el lote contaminado". La directora de Farmacia detalló que el fentanilo es un potente analgésico opioide que se utiliza principalmente en terapias intensivas y quirófanos. "Tiene una potencia de 100 veces la de la morfina. Se usa en dosis mucho más bajas, pero es extremadamente potente", aclaró.

En cuanto al omeprazol, Ocaña advirtió sobre su uso extendido y a veces innecesario: "Es muy probable que haya estado al alcance de gran parte de la población. Por eso es tan importante que se difunda esta información".

La directora también recordó un antecedente similar en 2015, cuando la provincia tuvo que destruir medicamentos del laboratorio Surar Pharma sin recibir compensación: "Fue una pérdida económica importante para la provincia. Esperamos que en este caso no ocurra lo mismo", dijo.

Por otra parte, Salta comenzó a reemplazar los medicamentos retirados. "Tenemos stock de fentanilo de otra marca y ya comenzamos a distribuirlo en hospitales, como en el caso del Materno Infantil y Tartagal", informó.

Además, pidió alertar también al sector privado: "Se comunicó al Colegio de Farmacéuticos para que las farmacias privadas también estén al tanto. Ningún producto del laboratorio HLB Pharma ni del laboratorio Ramallo pueden estar en circulación".

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación y esperan definiciones sobre la responsabilidad en el retiro y eventual destrucción de los productos, que por ahora permanecen en cuarentena.

La mitad de las provincias argentinas, junto con hospitales nacionales, efectores privados y el propio PAMI, compraron medicamentos del laboratorio HLB Pharma, hoy bajo investigación judicial tras detectarse contaminación bacteriana en dosis de fentanilo, un potente analgésico que habría causado la muerte de al menos nueve personas.

El escándalo se originó en el Hospital Italiano de La Plata, que denunció la presencia de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii en ampollas de fentanilo, tras la muerte de varios pacientes por cuadros de neumonía. El Instituto ANLIS-Malbrán analiza actualmente unas 30 muestras, provenientes también de centros de salud en Rosario.

No se sabe de cuánto será el impacto económico

La Provincia aún desconoce cuánto costará reemplazar los fármacos adquiridos al laboratorio HLB Pharma. En 2015 ya había enfrentado una situación similar. "Sí tenemos fentanilo y omeprazol de ese laboratorio. En este momento los hospitales están informando cuántas unidades poseen", detalló Ocaña. Los productos fueron aislados en el operador logístico provincial, tras la alerta nacional emitida por ANMAT. Aún se desconoce el impacto económico del retiro para la provincia.

Salta compraba productos de HLB desde hace años, a través de licitaciones públicas, y no se reportaron incidentes sanitarios asociados a esas marcas. La funcionaria explicó que se notificó al Colegio de Farmacéuticos para que alerten también a farmacias privadas, ante la posibilidad de que esos productos se hayan distribuido fuera del sistema público.

Fuente de la Información: El Tribuno