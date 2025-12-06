Deudores alimentarios salteños: "Ya son más de 1.500 personas inscriptas en el registro”

La secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, confirmó que la provincia buscará avanzar en la creación de un índice de crianza local que permita a los jueces contar con una referencia más ajustada al costo de vida salteño al momento de fijar cuotas alimentarias. La iniciativa surge luego de que Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentara recientemente su propia herramienta y de que distintas jurisdicciones del país comenzaran a plantear la necesidad de valores propios.

Ferri explicó que el Registro de Deudores Alimentarios de Salta cumplirá 20 años en 2026 y que el crecimiento de inscriptos es sostenido. Desde su puesta en funcionamiento sumó alrededor de 1578 altas frente a solo 174 bajas.



La tendencia coincide con los datos nacionales que expusieron representantes de UNICEF, quienes advirtieron que casi 3 millones de conformaciones familiares atraviesan conflictos judiciales relacionados con alimentos, cuotas impagas y violencia doméstica. "Casi 1700, 1800 son niños, niñas y adolescentes que se ven perjudicados a raíz de esos problemas económicos”, señaló Ferri citando los datos del organismo internacional.

Uno de los puntos centrales que se discutió es la necesidad de que las provincias cuenten con sus propias referencias de costos a la hora de fijar cuotas alimentarias. Actualmente, muchas jurisdicciones utilizan valores basados en la canasta básica de Buenos Aires, lo que no refleja las realidades locales. “Lo razonable sería que cada jurisdicción elabore su propio índice, porque cada provincia tiene su costo de vida, sus precios y sus particularidades”, explicó.

En esa línea, confirmó que Salta iniciará gestiones junto al Ejecutivo y los organismos estadísticos: “Vamos a comenzar a articular para trabajar si Salta puede armar y elaborar para el próximo año su Índice de Crianza. Me parece una propuesta interesante y que estimo que va a ser bien aceptada”.

La secretaria también destacó la ampliación de las sanciones para quienes ingresan en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En septiembre se promulgó una ley que incorpora nuevas restricciones.“Quien está inscrito no puede ingresar a espectáculos públicos, culturales, deportivos o a los casinos”, señaló.

A esto se suman limitaciones para concursar cargos públicos, ingresar como planta permanente en el Estado o participar en concursos del Poder Judicial. Además, algunos municipios aplican medidas complementarias.

Ferri remarcó que llegar al registro implica un largo camino previo: “Se han agotado instancias de acuerdo, audiencias y procesos judiciales. Es decir, para estar en el registro se ha agotado bastante tiempo en una causa”.

Las medidas buscan generar conciencia ante una problemática donde, según describió, los más afectados siempre son los chicos que terminan siendo el centro de una disputa entre adultos. "Los problemas de los grandes son de los grandes, pero ellos son quienes quedan perjudicados”, advirtió.

La funcionaria recordó que la finalidad del Registro de Deudores Alimentarios es visibilizar el incumplimiento y promover responsabilidades dentro del marco de la solidaridad familiar: “Lo que tratamos de destacar es que nadie debe dejar de cumplir con el rol y la obligación que le corresponde. El principio que rige los procesos de familia es la solidaridad familiar”.