¿Cuántas empanadas podía comprar Ricardo Darín en 2015, 2019, 2023 y 2025 con un salario mínimo en Argentina?

La polémica por las empanadas se desató luego de que el actor Ricardo Darín, protagonista de la serie “El Eternauta”, afirmara que una docena cuesta más de $40.000.

“Una docena de empanadas vale $48.000. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal”, criticó el reconocido actor.

Darín hizo referencia a los anuncios del Gobierno para fomentar el uso de los “dólares en el colchón”, y cuestionó las medidas anunciadas por el Ministro de Economía, Luis Caputo.

“Hay muchos colchones que están un poco apolillados. La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención. ¿De quién están hablando?” arremetió el protagonista contra el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”.

Con un salario mínimo hoy se compran menos empanadas que hace diez años

El poder adquisitivo del salario mínimo cayó fuertemente en la última década y un dato simbólico lo demuestra: en abril de 2025 se pudieron comprar 14 veces menos docenas de empanadas que en diciembre de 2015, según un relevamiento de Noticias Argentinas con datos del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) y el Consejo Nacional del Empleo.

Según supo Noticias Argentinas, en diciembre de 2015, con un salario mínimo de $5.588 se podían adquirir 38,4 docenas de empanadas, que en ese entonces costaban $145,58 cada una.

En octubre de 2019, con un salario mínimo de $16.875 y un precio de $501,78 por docena, se podían comprar 33,6 docenas.

En diciembre de 2023, con un salario de $156.000 y el precio de la docena a $7.855,86, el salario alcanzaba para 19,9 docenas.

Finalmente, en abril de 2025, el precio de la docena alcanzó los $22.010,64, y el salario mínimo fue de $308.200, lo que equivale a 14 docenas.

La evolución muestra una caída constante en la cantidad de empanadas accesibles con un ingreso mínimo: de 38 a 14 en una década. La diferencia entre los precios y la actualización del salario evidencia la pérdida de poder adquisitivo, incluso sobre un producto popular y masivo como las empanadas.

Evolución del "índice empanada"

Diciembre 2015: salario mínimo $5.588 / docena de empanadas $145,58 → 38,4 docenas

Diciembre 2019: salario mínimo $16.875 / docena de empanadas $501,78 → 33,6 docenas

Diciembre 2023: salario mínimo $156.000 / docena de empanadas $7.855,86 → 19,9 docenas



Abril 2025: salario mínimo $308.200 / docena de empanadas $22.010,64 → 14 docenas