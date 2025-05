El talento emprendedor del NOA dice presente en el HIT 2025 de Endeavor

El High Impact Training (HIT), programa insignia de Endeavor Argentina, avanza a paso firme con una nueva camada de startups de alto potencial que ya comenzaron su recorrido de formación. A través de capacitaciones, mentorías, consultorías estratégicas y espacios de networking, los emprendedores seleccionados recibirán herramientas para escalar sus negocios, fortalecer sus estructuras comerciales y ser parte de una comunidad nacional con espíritu colaborativo.

En esta edición, 35 startups de todo el país fueron elegidas para participar, representando distintas verticales como edtech, healthtech, fintech, agtech, entre otras. A lo largo del programa, trabajarán temas clave como estrategia comercial, ventas, liderazgo, planificación, comunicación y OKRs, con el acompañamiento de expertos y mentores de la red Endeavor.

El programa, además, fomenta el vínculo entre pares: emprendedores de distintas regiones y sectores se encuentran para compartir aprendizajes, desafíos y oportunidades, generando un espacio único para el crecimiento conjunto.

Celeste Ballari, Directora de Endeavor para la región noroeste, destacó: “Trabajamos para que cada emprendedor sienta que no está solo en este camino. El programa de aceleración HIT es una oportunidad concreta para formarse, conectar y acceder a una red nacional de apoyo genuino.

"Nos llena de orgullo ver cómo las startups del NOA asumen el compromiso de crecer y convertirse en referentes de innovación y transformación en la región. Este programa es solo el comienzo de un recorrido que, sin dudas, dejará su huella.”



Como en cada edición, las empresas fueron elegidas por su proyección, su visión transformadora y el compromiso de sus equipos. A continuación, te compartimos quiénes son los protagonistas de esta nueva camada de alto impacto.

Empresas seleccionadas por Endeavor NOA para el HIT 2025:

INNOS: Rompemos barreras de acceso a servicios de salud ofreciendo una herramienta tecnológica a profesionales y pacientes para una vinculación amigable e intuitiva. Con eje en la prescripción electrónica, la portabilidad de historias clínicas y un sistema integrado de mensajería para consultas virtuales que, priorizando la privacidad y monetización de dichas consultas a través del cobro dentro de la plataforma, permite una gestión eficiente de recursos ahorrando tiempo y dinero a todas las partes.

XETRO: Ayudamos a las empresas a vender más a través de Whatsapp.

REDOO: Nos enfocamos en soluciones para el canal comercial en la Industria Automotriz, desarrollando soluciones tecnológicas de valor agregado impactando en la eficiencia del proceso.

BONFIRE: Enseñamos inglés con metodologías validadas, práctica real con profesores nativos y tecnología de clase mundial. Ahora vamos por más: desarrollar una plataforma educativa centrada en innovación, personalización y acompañamiento emocional. Usaremos IA para crear avatares que expliquen contenidos, textos interactivos, quizzes adaptativos y podcasts en vivo con participación estudiantil real. Cada persona avanzará en grupo, generando empatía, contención y sentido de pertenencia. Mentores humanos guiarán el proceso con cercanía y comprensión. Buscamos liderar una nueva generación de experiencias de aprendizaje en la industria.

SPORTMETRIC: Para llevar adelante un evento deportivo hay que realizar numerosas tareas antes y después de la carrera. Gestionar las inscripciones y pagos que se realizan por distintos canales, enviar la nómina al seguro, acreditar a los participantes, cronometrar el evento, publicar los resultados y hacer rendición de caja. Estas son tareas que requieren mucho tiempo y atención en un evento. Contamos con una plataforma (web y software de escritorio) que ayuda a los organizadores a gestionar el evento deportivo de una manera sencilla y eficiente, centralizando la información, gestionando las inscripciones y pagos, cronometrando la carrera de una manera fácil y publicando los resultados en el menor tiempo posible.

HORUS: Horus resuelve la falta de información precisa, actualizada y georreferenciada para la toma de decisiones estratégicas en gobiernos, empresas y organizaciones. Lo hace mediante una plataforma tecnológica propia que integra recolección de datos en territorio, procesamiento inteligente y visualización en tiempo real. Su enfoque multidisciplinario permite analizar variables sociales, ambientales y económicas, generando diagnósticos integrales, alertas tempranas e informes personalizados para mejorar políticas públicas, proyectos de inversión y acciones de responsabilidad social.

NEURONA COMERCIAL: Todas las empresas tienen grandes dificultades en la integración, resolución de servicios y oferta de productos para los no nativos digitales, donde nosotros nos hemos especializado en los últimos 7 años. Eso lo hacemos a través de esquemas virtuales o presenciales de formación, por medio de entornos virtuales de aprendizaje, también a través del acompañamiento permanente a través de un whatsapp center clave para el sector, generando redes interactivas y dinámicas entre clientes y empresas.

ZELMIRA: Antes no se conocía lo que era la dislexia o tdah, eran los famosos alumnos a los que les costaba la lectoescritura o se portaban mal, cada vez hay más diagnósticos y el sistema educativo no está preparado, los docentes no fueron capacitados para trabajar con la diversidad y no hay herramientas concretas. Nosotros venimos a solucionar esa exclusión de los alumnos neurodivergentes del sistema educativo sin generar doble o triple esfuerzo docente (hoy se hace todo de manera manual). Nos apalancamos en tecnología para lograr una enseñanza más personalizada según las necesidades de cada alumno, con AI generamos adecuaciones pedagógicas en cuestión de segundos, incluyendo a todos los alumnos y ahorrando tiempos de trabajos docentes.